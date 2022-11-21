Таропрогноз на 21-27 ноября 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековье и были тогда чем-то средним между игрой в бридж и интеллектуальной энциклопедией символов, однако популярными они стали после 1910 года и публикации популярнейшей ныне бревна карт Таро — Райдера-Вейта. Сейчас большинство бревен Таро, если бы причудливо они не были бы нарисованы, они имеют в своей основе именно это бревно древности.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на 21-27 ноября 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Таропрогноз любви

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта свидетельствует о сочувствии, мягкости, осознании чувств, образном мышлении, безграничной любви, доброте и понимании, гармонии чувств, работе с подавленными эмоциями, желании помочь тем, кому не везет, взгляд внутрь себя, мудрость, целительскую силу.

Эта карта рассказывает, что сейчас или в ближайшем будущем на первый план потребуется эмоциональное понимание. Но сейчас у вас внутри есть силы, которые помогут понять чужие ощущения, проявить сочувствие и полюбить безгранично кого-то.

Также читайте Мистический прогноз на октябрь: что руны нам предвещают

К вам сейчас тянутся люди, которым необходима поддержка. Также стоит задуматься о своих чувствах к другим людям. Возможно, именно они мешают увидеть истину сущности вещей.

Вы скоро избавитесь от всех оскорблений. Будьте терпеливы к другим людям.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта рассказывает об осуществлении желаний, эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Ваши мечты в скором времени станут реальностью, если, конечно, приложить к этому усилия. Также речь идет о простых радостях жизни, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям. Не забывайте за ответственность за свои желания перед Вселенной.

Гордитесь своими достижениями, радуйтесь своему делу. Но будете осторожны – слишком долго греться в лучах собственной славы тоже не стоит. Помните о том, что зависть рождает образы, уничтожает любовь и заставляет завистников воспользоваться манипуляциями. Обращайте внимание и на другие точки зрения.

Сейчас все шансы Вселенной – на вашей стороне.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта сообщает о душевных порывах, чувственности и восприимчивости. Сейчас нужно в делах демонстрировать свои чувства, доверять своей интуиции, следовать творческим идеям и прощать других людей.

Эта карта подсказывает о начале чего-то нового, но следует быть осторожными. Теперь нужно добавить больше творчества в вашу жизнь. Окунитесь головой в дела и получите значительный результат.

Также поразмышляйте над тем, что вы вносите в свое дело и какого результата ожидаете. Немного смелых фантазий вам не помешает.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Могут ли планеты изменить судьбу человека - ведический астролог Игорь Нехаев