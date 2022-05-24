Таропрогноз на 23-29 мая 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро помогут найти подсказки в трудные времена.

В колоде Таро – 78 карт, если учитывать еще и карты в перевернутом положении, то количество их значений возрастает до 156 вероятных. Соседство определенных карт тоже влияет на значение расписания, то таким образом количество значений возрастает до 25 тысяч.

Но они зависят еще и от места в карточном расписании, в котором часто есть немало карт, поэтому у нас уже более 250 тысяч вариантов. Соответственно, мастерство гадающего на картах Таро зависит от умения трактовать все эти варианты в разных позициях и понимать значения символов.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Туз мечей".

Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Эта карта намекает на избавление от иллюзий, понимание дальнейшего пути, логическое объяснение событий, понимание того, что хорошо, а что нет, столкновение с реальностью, анализ мотиваций, остроту разума.

Сейчас что-то в вашей душе нуждается в толпе, возможно, речь идет и о нужде в справедливости. Но следует понимать, что сразу это невозможно. Также эта карта символизирует логику и уверенность в себе в момент затруднений. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, потому что иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта стойкости, решительной и максимальной честности. Если вы можете прояснить ситуации и развеять сомнения, то дорога будет открыта.

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Король жезлов".

Эта карта говорит о власти, самоуверенности, жизненной силе, драматизме. Она свидетельствует о мастерстве и искусстве, театральности и харизме, желании к самореализации, риске, основанном на интуиции, желании быть в центре внимания, отсутствии скромности, щедрости и великодушии.

Теперь вы наполнены живой энергией, которую будет вносить в любое дело. Также речь идет о харизматичном и талантливом лидере. Также вам нужно учиться на своих ошибках, узнавать пределы своих возможностей и развивать новые способности. Благодаря этому пониманию вы сможете продвинуться вперед. Вам нужно взглянуть на себя со стороны, возможно и не до конца объективно. К тому же пора идти на риск, потому что вы получили знания и уверенность в себе. Повернитесь лицом к людям, но идите своим путём.

Скоро вы получите профессионализм в собственном деле и сможете выполнять большие проекты, а для достижения результата нужно надеяться только на себя. Ваши оригинальные поддержат.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Туз жезлов".

Эта карта говорит о важности перезагрузки, желании двигаться вверх. Сейчас вы чувствуете огромную ответственность, которая лежит на вас. Вы пытаетесь всем понравиться, но слишком распыляете свои силы, а потому считаете, что в сложившейся ситуации должны только вы. Сейчас вы занимаетесь только работой – никаких удовольствий.

Иногда у вас появляется твердое убеждение, что за все нужно платить, а со статусом стоит смириться, ведь вы – "рабочая лошадка". Поэтому вы не понимаете, что происходит и имеете узкое мышление.

У вас есть ноша, которую нужно нести. Но следует подумать, не стоит ли изменить свое отношение к жизни. Возможно, вы так увязли в ваших проблемах, что не понимаете, куда двигаться дальше. Пора сбросить эту ношу. Посмотрите на вашу жизнь под другим углом зрения.

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