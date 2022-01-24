Таропрогноз на 24-30 января 2022 года: что карты нам предвещают

Таропрогноз на 24-30 января 2022 года: что карты нам предвещают

Карты Таро показывают путь там, где вы его не видите.

Карты Таро сейчас стали очень популярны, они используются в фильмах и пользуются известными блоггерами. Однако это не игрушка, а серьезный инструмент для гадания, который не только показывает, какого "принца на белом коне" ждать, но и дает ответы на глубокие философские вопросы в наших душах.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 24-20 января – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Семерка кубков"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Семерка кубков" представляет маску кубков, что символизирует любовь и чувства, дружбу и отношения.

Эта карта Таро рассказывает о мечтательности, любви к своим слабостям и разнообразии возможностей. Она намекает на отсутствие организованности, строительство воздушных замков, повышенные ожидания, лень и отсутствие инициативы, отрицание неизбежного, иллюзии в любви. Но вместе с тем эта карта говорит о том, что вам все по силам и вы получите свой кусок "пирога".

Из-за засилья возможностей вы не можете сконцентрироваться на правильном выборе. Вы находитесь в плену своих иллюзий, сейчас вы очень ленивы и плывете по течению. Чтобы выпутаться из ситуации, вам нужно составлять планы, но не отказываться от зова судьбы. В отношениях не следует упоминать только о своих правах в любви, но и забывать об обязанностях перед партнером.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро и представляет тузы. "Туз мечей" представляет еще и масть мечей, свидетельствующую об интеллектуальной составляющей, жизненных испытаниях, разуме и молниеносной реакции.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз мечей" – это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Двойка жезлов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Двойка жезлов" представляет масть жезлов, символизирующих страсть, действенность и желание развития.

Эта карта говорит о достижениях, смелости, желаниях и развитии личной силы. В сфере финансов вы можете чувствовать себя всесильным, но еще нужно убедить в этом других людей. Поэтому смело отстаивайте свое мнение и демонстрируйте деловые качества. Чтобы добиться финансового успеха, проявите настойчивость и гибкость.

Также стоит расширять свои горизонты и подхватывать новые идеи, которые витают в воздухе. Берите "быка за рога" и двигайтесь дальше.

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