Таропрогноз на 25-31 августа 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карты Таро — это не только инструмент пророчеств, но и глубинный символический код, отражающий жизненные циклы, внутренние состояния и скрытые возможности. Их архетипические образы помогают посмотреть на происходящее под новым углом, понять себя и принять решение с большей мудростью. Каждая карта несет уникальное послание: от предупреждения о помехах до вдохновения на новые начинания. Именно поэтому Таро используется в качестве духовного компаса — оно показывает не столько «фатум», сколько варианты выбора, ведущие к гармонии.

25–31 августа — это время кульминации лунного цикла и запуска обновленных жизненных сценариев. Карты Таро подсказывают: настал момент действовать с открытым сердцем и ясной целью, даже если путь еще не исчерпан или вы не видите в полной мере логику событий. Внутренняя сила и стратегия – ваши главные союзники.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич

Реклама

Прогноз по знакам зодиака

Овен — Шестерка мечей

Вы оставляете сзади внутренние конфликты. Наступает мир и возможность увидеть настоящее — двигайтесь вперед с легкостью.

Телец — Тройка кубков

Социальные связи и поддержка близких становятся источником радости. Обмен энергией сегодня особенный.

Близнецы — Императрица

Творчество, достаток и забота о себе – ваши ключи к подпитке внутреннего ресурса.

Рак — Двойка пентаклей

Баланс — ваша задача. Умейте лавировать между делами и отдыхом, чтобы не потерять контроль.

Лев — Туз мечей

Новые идеи и озарения открывают вам путь. Ваш разум — мощный ресурс.

Дева — Пятерка пентаклей

Сложности могут затронуть, но поддержка уже на подходе. Не бойтесь просить о помощи.

Весы — Колесо Фортуны

Неожиданные сдвиги — это шанс, а не потерянный контроль. Примите поток.

Скорпион — Девятка кубков.

Настоящая благодарность и удовольствие от жизни – это то, что сегодня приносит глубокое наполнение.

Стрелец — Король жезлов

Ваши лидерские качества сияют – время для вдохновенных действий и творческих стартов.

Козерог — Четверка кубков

Будьте внимательны к сигналам сердца: обойти что-то значимое – легче, чем признать это ценным.

Водолей — Повешенный (перевернутый)

Все ограничения — это возможности посмотреть на мир иначе. Перезаряжание мышления на старте нового.

Рыбы — Тройка жезлов

Планы начинают приносить результаты. Пора посмотреть дальше, потому что возможности перед вами.

На заключительной неделе августа Таро напоминают: ясность, баланс и готовность действовать по наитию — это триумфальная формула успешного перехода в новый месяц.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.