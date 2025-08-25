- Дата публикации
-
Категория
- Астрология
Таропрогноз на 25-31 августа 2025: что карты нам предвещают
На этой неделе Таро открывает двери в новые перспективы — сочетание интуиции, смелости и внутреннего баланса поможет превратить эту заключительную неделю августа в старт чего-нибудь великого.
Карты Таро — это не только инструмент пророчеств, но и глубинный символический код, отражающий жизненные циклы, внутренние состояния и скрытые возможности. Их архетипические образы помогают посмотреть на происходящее под новым углом, понять себя и принять решение с большей мудростью. Каждая карта несет уникальное послание: от предупреждения о помехах до вдохновения на новые начинания. Именно поэтому Таро используется в качестве духовного компаса — оно показывает не столько «фатум», сколько варианты выбора, ведущие к гармонии.
25–31 августа — это время кульминации лунного цикла и запуска обновленных жизненных сценариев. Карты Таро подсказывают: настал момент действовать с открытым сердцем и ясной целью, даже если путь еще не исчерпан или вы не видите в полной мере логику событий. Внутренняя сила и стратегия – ваши главные союзники.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич
Прогноз по знакам зодиака
Овен — Шестерка мечей
Вы оставляете сзади внутренние конфликты. Наступает мир и возможность увидеть настоящее — двигайтесь вперед с легкостью.
Телец — Тройка кубков
Социальные связи и поддержка близких становятся источником радости. Обмен энергией сегодня особенный.
Близнецы — Императрица
Творчество, достаток и забота о себе – ваши ключи к подпитке внутреннего ресурса.
Рак — Двойка пентаклей
Баланс — ваша задача. Умейте лавировать между делами и отдыхом, чтобы не потерять контроль.
Лев — Туз мечей
Новые идеи и озарения открывают вам путь. Ваш разум — мощный ресурс.
Дева — Пятерка пентаклей
Сложности могут затронуть, но поддержка уже на подходе. Не бойтесь просить о помощи.
Весы — Колесо Фортуны
Неожиданные сдвиги — это шанс, а не потерянный контроль. Примите поток.
Скорпион — Девятка кубков.
Настоящая благодарность и удовольствие от жизни – это то, что сегодня приносит глубокое наполнение.
Стрелец — Король жезлов
Ваши лидерские качества сияют – время для вдохновенных действий и творческих стартов.
Козерог — Четверка кубков
Будьте внимательны к сигналам сердца: обойти что-то значимое – легче, чем признать это ценным.
Водолей — Повешенный (перевернутый)
Все ограничения — это возможности посмотреть на мир иначе. Перезаряжание мышления на старте нового.
Рыбы — Тройка жезлов
Планы начинают приносить результаты. Пора посмотреть дальше, потому что возможности перед вами.
На заключительной неделе августа Таро напоминают: ясность, баланс и готовность действовать по наитию — это триумфальная формула успешного перехода в новый месяц.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
