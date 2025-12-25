- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 3 мин
Таропрогноз на 25 декабря 2025 года для всех знаков зодиака
25 декабря – день света, тепла и символического обновления. Карты Таро говорят о восстановлении веры, внутреннем мире и новых смыслах.
Рождество — это не только праздник, но и глубокая внутренняя точка отсчета. После долгой ночи свет уже с нами, и этот день несет энергию надежды, примирения и тихой радости. Таро на 25 декабря не о резких событиях, а о состоянии: с чем вы входите в новый этап и разрешаете родиться в своей жизни. Для многих знаков это день любви, принятия и символического начала.
Прогноз Таро на 25 декабря
Овен — Туз Пентаклей
Новый шанс и реальное начало. День может принести практическую возможность или ясное понимание, с чего стоит начать новый год.
Телец — Десятка Пентаклей
Семья, стабильность и чувство почвы под ногами. Один из лучших дней года для семейного тепла и благодарности за то, что у вас есть.
Близнецы — Тройка Жезлов
Взгляд на будущее. Вы уже видите, куда двигаться дальше. День подходит для мечты, планы и стратегическое видение.
Рак — Туз Кубков
Новое эмоциональное рождение. День любви, примирения и глубокой душевной теплоты. Откройтесь чувством.
Лев — Шестерка Жезлов
Признание и радость. Вы чувствуете, что пройденный путь имел смысл. День внутренней победы и света.
Дева — Умеренность
Покой, баланс и гармония. День не требует активности – достаточно быть в равновесии и принятии.
Весы — Влюбленные
Праздник сердца. День о любви, выборе душой и близости. Хорошее время для партнерства и теплых решений.
Скорпион — Суд
Пробуждение и внутреннее обновление. Вы ясно видите, что оставляете в прошлом. День сильной очистки.
Стрелец — Звезда
Надежда и вера. День возвращает чувство смысла, даже если год был сложным. Свет ведет вас дальше.
Козерог — Мир
Завершение и цельность. Вы чувствуете внутреннее спокойствие и завершенность важного этапа.
Водолей — Паж Кубков
Мягкая радость и эмоциональная открытость. Возможны искренние слова, сюрпризы или тёплые жесты.
Рыбы — Королева Кубков
Безусловная любовь и глубочайшее принятие. День для заботы, сострадания и внутреннего мира.
25 декабря – день светлого перехода. Карты Таро говорят о рождении новой надежды, восстановлении веры и глубоком контакте с собой и близкими. Это время не для планов, а для ощущения: свет уже с вами, и он будет расти.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.