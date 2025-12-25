Таропрогноз на 25 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Рождество — это не только праздник, но и глубокая внутренняя точка отсчета. После долгой ночи свет уже с нами, и этот день несет энергию надежды, примирения и тихой радости. Таро на 25 декабря не о резких событиях, а о состоянии: с чем вы входите в новый этап и разрешаете родиться в своей жизни. Для многих знаков это день любви, принятия и символического начала.

Прогноз Таро на 25 декабря

Овен — Туз Пентаклей

Новый шанс и реальное начало. День может принести практическую возможность или ясное понимание, с чего стоит начать новый год.

Телец — Десятка Пентаклей

Семья, стабильность и чувство почвы под ногами. Один из лучших дней года для семейного тепла и благодарности за то, что у вас есть.

Близнецы — Тройка Жезлов

Взгляд на будущее. Вы уже видите, куда двигаться дальше. День подходит для мечты, планы и стратегическое видение.

Рак — Туз Кубков

Новое эмоциональное рождение. День любви, примирения и глубокой душевной теплоты. Откройтесь чувством.

Лев — Шестерка Жезлов

Признание и радость. Вы чувствуете, что пройденный путь имел смысл. День внутренней победы и света.

Дева — Умеренность

Покой, баланс и гармония. День не требует активности – достаточно быть в равновесии и принятии.

Весы — Влюбленные

Праздник сердца. День о любви, выборе душой и близости. Хорошее время для партнерства и теплых решений.

Скорпион — Суд

Пробуждение и внутреннее обновление. Вы ясно видите, что оставляете в прошлом. День сильной очистки.

Стрелец — Звезда

Надежда и вера. День возвращает чувство смысла, даже если год был сложным. Свет ведет вас дальше.

Козерог — Мир

Завершение и цельность. Вы чувствуете внутреннее спокойствие и завершенность важного этапа.

Водолей — Паж Кубков

Мягкая радость и эмоциональная открытость. Возможны искренние слова, сюрпризы или тёплые жесты.

Рыбы — Королева Кубков

Безусловная любовь и глубочайшее принятие. День для заботы, сострадания и внутреннего мира.

25 декабря – день светлого перехода. Карты Таро говорят о рождении новой надежды, восстановлении веры и глубоком контакте с собой и близкими. Это время не для планов, а для ощущения: свет уже с вами, и он будет расти.

