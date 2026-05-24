Таропрогноз на 25 мая 2026: кому судьба даст новый шанс, а кому стоит притормозить

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

25 мая станет днем, когда многие ситуации будут требовать честности и внутренней зрелости. Карты Таро указывают: сейчас важно не спешить с выводами и не пытаться контролировать то, что меняется естественным путем.

Для многих знаков зодиака этот день станет моментом переоценки. Кто-то получит шанс начать новый этап, а кто-то поймет, что пора отказаться от того, что больше не работает.

Таропрогноз на 25 мая 2026 года для всех знаков зодиака

Реклама

Овен — Двойка Жезлов

Овнам день приносит новые перспективы и важные планы. Вы начнете более четко видеть свое дальнейшее направление.

Телец — Королева Пентаклей

Тельцам день сулит стабильность, комфорт и чувство уверенности в своих силах.

Близнецы — Пятерка Кубков

Близнецам следует не зацикливаться на разочарованиях. Не все утрачено, даже если сейчас так кажется.

Рак — Туз Кубков

Ракам день приносит новые эмоции, задушевные разговоры и приятные знакомства. Это хорошее время для любви и душевной близости.

Реклама

Лев — Восьмерка Жезлов

Львам день приносит быстрые изменения и неожиданные новости. События могут развиваться очень активно.

Дева — Иерофант

Девам следует прислушиваться к мудрым советам или собственному опыту. День способствует обучению и внутренним выводам.

Весы — Король Кубков

Весам важно держать эмоции под контролем. Покой поможет избежать ошибок и излишних конфликтов.

Скорпион — Девятка Мечей

Скорпионам следует не поддаваться тревожным мыслям. Часть страхов может быть преувеличена.

Реклама

Стрелец — Шут

Стрельцам день приносит новые возможности и неожиданные повороты. Это хорошее время для смелых решений.

Козерог — Четверка Пентаклей

Козорогам следует внимательнее относиться к деньгам и ресурсам. День не подходит для рискованных шагов.

Водолей — Королева Мечей

Водолей день приносит ясность и способность увидеть ситуацию без иллюзий. Вы можете принять правильное решение.

Рыбы — Солнце

Рыбам приходится очень положительный день. Карта Солнца обещает хорошие новости, поддержку и внутреннюю легкость.

Реклама

Кому повезет 25 мая

Рыбы, Раки и Стрельцы могут получить новые возможности, положительные эмоции и хорошие новости.

Кому следует быть осторожными

Близнецам, Скорпионам и Козорогам следует избегать поспешных решений и эмоционального истощения.

Общий прогноз на день

25 мая 2026 года – это день внутренних выводов и новых перспектив. Карты Таро показывают: многие знаки зодиака могут увидеть новый путь там, где раньше видели неопределенность.

Главное — не бояться перемен и не держаться за прошлое только по привычке.

Реклама

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров