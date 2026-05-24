Таропрогноз на 25 мая 2026: кому судьба даст новый шанс, а кому стоит притормозить
25 мая 2026 может принести знакам зодиака неожиданные новости, важные решения и сильные эмоции — карты Таро подсказывают, кому повезет, а кому следует быть особенно внимательными.
25 мая станет днем, когда многие ситуации будут требовать честности и внутренней зрелости. Карты Таро указывают: сейчас важно не спешить с выводами и не пытаться контролировать то, что меняется естественным путем.
Для многих знаков зодиака этот день станет моментом переоценки. Кто-то получит шанс начать новый этап, а кто-то поймет, что пора отказаться от того, что больше не работает.
Таропрогноз на 25 мая 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Двойка Жезлов
Овнам день приносит новые перспективы и важные планы. Вы начнете более четко видеть свое дальнейшее направление.
Телец — Королева Пентаклей
Тельцам день сулит стабильность, комфорт и чувство уверенности в своих силах.
Близнецы — Пятерка Кубков
Близнецам следует не зацикливаться на разочарованиях. Не все утрачено, даже если сейчас так кажется.
Рак — Туз Кубков
Ракам день приносит новые эмоции, задушевные разговоры и приятные знакомства. Это хорошее время для любви и душевной близости.
Лев — Восьмерка Жезлов
Львам день приносит быстрые изменения и неожиданные новости. События могут развиваться очень активно.
Дева — Иерофант
Девам следует прислушиваться к мудрым советам или собственному опыту. День способствует обучению и внутренним выводам.
Весы — Король Кубков
Весам важно держать эмоции под контролем. Покой поможет избежать ошибок и излишних конфликтов.
Скорпион — Девятка Мечей
Скорпионам следует не поддаваться тревожным мыслям. Часть страхов может быть преувеличена.
Стрелец — Шут
Стрельцам день приносит новые возможности и неожиданные повороты. Это хорошее время для смелых решений.
Козерог — Четверка Пентаклей
Козорогам следует внимательнее относиться к деньгам и ресурсам. День не подходит для рискованных шагов.
Водолей — Королева Мечей
Водолей день приносит ясность и способность увидеть ситуацию без иллюзий. Вы можете принять правильное решение.
Рыбы — Солнце
Рыбам приходится очень положительный день. Карта Солнца обещает хорошие новости, поддержку и внутреннюю легкость.
Кому повезет 25 мая
Рыбы, Раки и Стрельцы могут получить новые возможности, положительные эмоции и хорошие новости.
Кому следует быть осторожными
Близнецам, Скорпионам и Козорогам следует избегать поспешных решений и эмоционального истощения.
Общий прогноз на день
25 мая 2026 года – это день внутренних выводов и новых перспектив. Карты Таро показывают: многие знаки зодиака могут увидеть новый путь там, где раньше видели неопределенность.
Главное — не бояться перемен и не держаться за прошлое только по привычке.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.