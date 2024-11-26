Таропрогноз на 25 ноября-1 декабря 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро — это колода из 78 карт, появившаяся в Средневековье, и используется в наши дни преимущественно для гадания. Карты Таро являются системой графических образов, которые могут быть оформлены в качестве колоды карт, когда они используются для игры или гадания, а также могут быть просто набором графических образов (или даже словесных описаний образов), когда они используются как символы.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Звезда"

Грядущие семь дней в сфере любви и любви прекрасно описывает карта Таро под названием "Звезда". Эта карта является одним из представителей так называемых старших арканов, то есть карт, указывающих на важные события в жизни. "Звезда" говорит о том, что вскоре ваше сердце начнет биться чаще любви и любви.

Перед вами большое будущее, полное немалых любовных приключений, только стоит еще немного подождать, чтобы почувствовать счастье и полноту жизни. В этот нелегкий период следует довериться собственным чувствам и ощущениям, ведь впереди лежит дорога, которая должна привести вас в новое и теплое будущее. Поразмышляйте над тем, какие проблемы, а, возможно, и токсичные отношения следует оставить позади, чтобы с легкостью двигаться дальше.

Верьте в себя, верьте в то, что вы родились под счастливой звездой и именно она укажет вам путь дальше. Подумайте сейчас о том, какие новые горизонты можно открыть в нынешних отношениях, если их "почистить" от ментальной "пыли" и устаревших проблем. Помните, что идеальных отношений не добиться никогда, но на них можно ориентироваться.

Также "Звезда" рассказывает и о том, что сейчас вы можете надеяться на лучшее. Если вы доверяете себе, то сможете открытые и новые грани в отношениях. Также нужно восстановить покой в душе и гармонии, чтобы двигаться вперед.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклей"

Эта карта сообщает о надежности, сообразительности, материализме, предприимчивости и поддержке. Она рассказывает, что рядом с вами есть харизматичная личность, деловой лидер, финансовый консультант, у которого вам следует поучиться практичности и стабильности, решительности и непреклонности. Чтобы двигаться дальше, обратите внимание на компетентный и серьезный подход к делам, ответственную жизненную позицию.

Нужно действовать решительно, чувствовать ситуацию и быть крепким, как скала. Добавьте энергию, уверенность и харизму, чтобы справиться с любой ситуацией. Однако когда дела и финансы поглощают вас, страдают отношения с другими людьми.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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