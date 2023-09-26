Таропрогноз на 25 сентября-1 октября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро известны человечеству несколько веков, однако их пытаются связать, то таинственными знаниями египетских жрецов, то еврейской мистической Кабало, но на самом деле карты Таро сейчас очень популярным способом узнать свое будущее. Это средство для гадания может помочь узнать больше о тех событиях, которые ждут нас в скором времени и подготовиться к ним. А для кого карты Таро могут стать хорошей поддержкой и помощью во время самоанализа.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Смерть"

Эта карта свидетельствует об изменениях, новых начинаниях, окончаниях дел, трансформациях. Она рассказывает о конце старого цикла и начале нового, освобождении от старого, о том, что не стоит узнать правду о себе. Помните, что если Бог закрывает дверь, то где-то должны открыться другие, наводите порядок в жизни, принимайте неизбежно, не зацикливайтесь на мелочах жизни, осознайте цикличность перемен.

Эта карта Таро часто пугает людей, однако ее не следует воспринимать буквально. Просто на эту карту мы будем проектировать свои страхи. На самом деле эта карта – очень положительная, потому что символизирует переход из одного состояния в другое. Что-то заканчивается, но в то же время что-то начинается. Это позволяет схватить ваш шанс, а не бояться его.

Не бойтесь перемен, потому что страх может стать самым главным препятствием на вашем пути. Не бойтесь сделать следующий шаг.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Семерка кубков"

Эта карта свидетельствует о мечтательности, лелеянии своих слабостей, многообразии возможностей, отсутствии организованности, строительстве воздушных замков, лености и отсутствии инициативы, отрицании неизбежного, уверенности, что вам все по силам, получении своего куска пирога, иллюзии в любви, многообразии выбора.

Теперь перед вами открывается столько возможностей, что вы не можете сосредоточиться на правильном выборе. Также вы находитесь в плену иллюзий о ваших возможностях. И к тому же вы выращиваете свои слабости, ленивые и плывете по течению.

Поэтому нужно поработать со своей дисциплиной и понять, куда двигаться дальше. Не попадайте в ловушки собственного ума. Вам нужно создавать планы, а не зависеть от выбора судьбы.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта сообщает о достижениях, очищениях, независимости и определенной самоуверенности. Также она рассказывает о большом выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, самоуверенности и влиянии, умении извлекать выгоду.

Приближается время, когда дела будут исполнены, поэтому пришло время подумать и о себе. Поразмышляйте над тем, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость, или вы боитесь стать уверенными в себе или думаете, что не имеете никому ничего доказывать.

Достигнув немалого в работе, вы чувствуете уверенность в себе. Однако есть риск, что вы начнете следовать своим желаниям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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