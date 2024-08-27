Таропрогноз на 26 августа-1 сентября 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековье и были тогда чем-то средним между игрой в бридж и интеллектуальной энциклопедией символов, однако популярными они стали после 1910 года и публикации популярнейшей ныне бревна карт Таро — Райдера-Вейта. Сейчас большинство бревен Таро, если бы причудливо они не были бы нарисованы, они имеют в своей основе именно это бревно в древности.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева кубков"

Эта карта относится к так называемым фигурным картам или картам двора. Эта карта рассказывает о мягкости, осознании чувств и образном мышлении. То есть, эта карта Таро в любви предлагает двигаться, как вода, потому что именно эту астрологическую стихию представляет "Королева кубков".

В течение этой недели следует проявить доброту и понимание, гармонизировать свои чувства и обрести внутренний баланс, овладеть мудростью и получить целебную силу от всего, что вы делаете.

Не исключено, к вам потянутся люди, нуждающиеся в поддержке и сочувствии. Также, чтобы удачно двигаться, следует избавиться от злобы и обид и стать более участливым, как в отношении себя, так и в отношении других.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостях о деньгах, трудолюбивых людях.

Пора стать практическими, ставить перед собой реальную цель или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель — не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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