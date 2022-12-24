Таропрогноз на 26 декабря 2022 -1 января 2023: что карты нам предвещают

Возраст карт Таро достигает более 500 лет, однако до сих пор они не потеряли своей актуальности, а трансформировались не только в инструмент гадалок и читателей Таро, но в рабочий инструмент для психологов. Уместно иметь и дома колоду карт Таро, чтобы время от времени заглядывать в вероятное будущее. Что предвещают карты Таро в течение следующей недели читайте в тарологическом прогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

Эта карта говорит о силе воли, честности, смелости и определенном упрямстве в действиях. Также она рассказывает о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, достижениях успеха, духовных поисках и т.д. В то же время она может указывать на погоню "за двумя зайцами", сексуальную силу и рискованную авантюру в отношениях, где вы хотите победить любой ценой.

"Колесница" подсказывает, что ключом к успеху может стать очень сильная самомотивация или ваше личное упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих черт характера и очень вас привлекает.

Эта карта также говорит, что следует переоценить ваши отношения с другими людьми. Возможно, борьба за сердце будет очень конкурентной. Тогда следует взять жизнь в свои руки и избавиться от соперников. Правда, контролировать всех и все тоже не стоит.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта недели — "Восьмерка жезлов"

Эта карта Таро рассказывает об ограничениях, самоуничтожении, изоляции и чувствительности. Одним словом, вы, наверное, устали от своей нынешней работы или профессии, потому что эта карта говорит и о "жизни за стеклом", отсутствии свободы выбора, ощущении ловушки и ожидании спасения, слабости и скованности определенными иллюзиями.

Карта подсказывает, что вы можете освободиться от своих "пут" и найти новую и интересную работу, которая будет вам по вкусу, однако вы остаетесь связанными. Вы прямо сейчас не хотите сделать первый шаг для своего блага.

Конечно, трудно выпутаться из ограничений лености и апатии и прорваться сквозь определенные окружающие иллюзии, но если не сделать хоть что-то, то ситуация не изменится. Не ждите спасителя: никто вас не спасет, кроме вас самих.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта Таро сообщает о предусмотрительности, исследованиях, творчестве. В спектр ее значений входит достижение новых вершин, уверенность в завтрашнем дне, поиск новых способов заработка, знание о том, когда нужно действовать, а когда затихать, осознание своих намерений и стремлений, понимание своей работы и т.д.

Эта карта в целом о творчестве, она показывает, что пора исследовать пределы своих возможностей. Вы прошли в жизни определенный этап, получили отличный опыт, пора двигаться дальше. Следует хорошо посмотреть вперед, чтобы выбрать новый путь.

Составьте план, продемонстрируйте другим, на что вы способны, будьте сильны и смелы. Действуйте активно.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка пентаклей"

Эта карта говорит о профессионализме, работе в команде и важности планирования. Речь идет о профессиональном росте, получении материальных благ, четкой стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве со многими людьми и необходимости командного духа. Сейчас важно, чтобы другие осознали ваше мастерство, возможности строить грамотную стратегию, умение успешно сотрудничать с людьми. Если вы хотите получать больше средств – научитесь разбираться в деталях.

Успех будет результатом планирования и работы в команде. Объединяйтесь с другими людьми, чтобы сделать что-нибудь стоящее. Сконцентрируйтесь на собственных знаниях. Также говорится, что в скором времени вы присоединитесь к важному проекту, в котором вы очень заинтересованы.

Подумайте о создании правильной атмосферы в команде. Гордитесь своими достижениями и радуйтесь талантам и умениям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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