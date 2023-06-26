Таропрогноз на 26 июня-2 июля 2023: что карты нам предвещают

Давно люди стремятся узнать свое будущее и во всех культурах мира есть немало способов для этого. Украинские девушки гадали на варениках, а римские жрецы — за полетами птиц и внутренностей животных. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

Происхождение этих карт скрыто в возрасте, однако они не имеют ничего общего с ромами, Египтом или Люцифером. Таро – изобретение европейского Средневековья и эпохи Возрождения. Интерес к картам Таро был постоянным и ныне существует немало вариаций традиционных бревен.

Прогноз карт Таро – это не истина в последней инстанции. Только вам решать воспользоваться советом карт или нет.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

Эта карта Таро рассказывает о силе воли, честности, смелости и упрямстве. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, сексуальной силе, достижении успеха, но одновременно и о рискованной авантюре, желании победить любой ценой и выборе правильного пути.

"Колесница" свидетельствует о том, что нужно выбрать — партнера, особенности ваших отношений, путь со второй половинкой и т.д. Эта карта говорит о том, что ключом к успеху может стать только сильная самомотивация или упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих качеств.

В отношениях помните о течении времени для получения желаемого, не позволяйте удачи вырваться из рук, а сами управляйте процессом.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен, как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Туз мечей"

Правда, объективность, честность и справедливость помогут вам двигаться в сфере финансов. Также нужно избавиться от иллюзий, понимать свой дальнейший путь, логически объяснять свои поступки, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Но это все может не обезопасить вас от встречи с реальностью. Поэтому тщательно анализируйте свои мотивации и будьте креативны.

Сейчас вам нужно выделиться из толпы и большая потребность в справедливости. Однако одновременно это невозможно.

Верьте себе, не сомневайтесь в себе, будьте готовы к действиям и оценивайте свои возможности. Пора посмотреть правде в глаза, откажитесь от горечи разочарований в прошлом, иначе вы не сможете двигаться дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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