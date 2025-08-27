Таропрогноз на 27 августа 2025: победа для Стрельцов, восстановление сил для Козорогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро указывают: интуиция и внутренняя сила – главные советчики, особенно в эмоциональных вопросах. Не бойтесь сомнений – они помогут найти свой путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:

Овен - Сила

Ваша стойкость в сочетании с нежностью поможет преодолеть любые препятствия.

Телец - Маг

У вас есть внутренние ресурсы, чтобы воплотить желаемое. Сегодня ваша действенность – ключ к результату.

Близнецы — Отшельник (перевернутый)

Иногда полезно выйти из изоляции. Открытость может подарить новые идеи или связки.

Рак - Смерть

Завершение старика откроет путь обновлению. Будьте готовы к новому этапу.

Лев - Двойка Кубков.

День благоприятен для глубоких связей. Настоящие отношения могут стать самым большим подарком.

Дева - Пятерка Мечев (перевернута)

Конфликты остались позади. Сегодня о прощении и любви, а не противостоянии.

Весы - Туз Жезлов

Новый творческий импульс или проект могут увлечь вас снова. Настало время старта.

Скорпион - Иерофант

Сегодня знания и традиции – ваш ресурс. Слушайте наставников или собственную мудрость.

Стрелец - Шестерка Жезлов

Ваши достижения будут отмечены. Это момент, когда уверенность приносит плоды.

Козерог - Четверка Мечей

Перезарка и отдых дают силы. Сегодня – время для тишины и внутреннего мира.

Водолей - Повешен

Просмотр перспектив найдет вас, если вы измените угол зрения.

Рыбы - Тройка Кубков

День для радости, друзей и душевных встреч. Веселитесь – это ваше исключительное время.

27 августа – день, когда эмоции и мысли выходят на свет. Ваше сердце подскажет, куда двигаться. Карты Таро напоминают: искренность открывает дверь, а внутренняя сила ведет вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

