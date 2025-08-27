ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
127
Время на прочтение
2 мин

Таропрогноз на 27 августа 2025: победа для Стрельцов, восстановление сил для Козорогов

27 августа 2025 года — день, когда откровенность и открытость приводят к более глубокому пониманию и внутреннему балансу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро указывают: интуиция и внутренняя сила – главные советчики, особенно в эмоциональных вопросах. Не бойтесь сомнений – они помогут найти свой путь.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро:

  • Овен - Сила
    Ваша стойкость в сочетании с нежностью поможет преодолеть любые препятствия.

  • Телец - Маг
    У вас есть внутренние ресурсы, чтобы воплотить желаемое. Сегодня ваша действенность – ключ к результату.

  • БлизнецыОтшельник (перевернутый)
    Иногда полезно выйти из изоляции. Открытость может подарить новые идеи или связки.

  • Рак - Смерть
    Завершение старика откроет путь обновлению. Будьте готовы к новому этапу.

  • Лев - Двойка Кубков.
    День благоприятен для глубоких связей. Настоящие отношения могут стать самым большим подарком.

  • Дева - Пятерка Мечев (перевернута)
    Конфликты остались позади. Сегодня о прощении и любви, а не противостоянии.

  • Весы - Туз Жезлов
    Новый творческий импульс или проект могут увлечь вас снова. Настало время старта.

  • Скорпион - Иерофант
    Сегодня знания и традиции – ваш ресурс. Слушайте наставников или собственную мудрость.

  • Стрелец - Шестерка Жезлов
    Ваши достижения будут отмечены. Это момент, когда уверенность приносит плоды.

  • Козерог - Четверка Мечей
    Перезарка и отдых дают силы. Сегодня – время для тишины и внутреннего мира.

  • Водолей - Повешен
    Просмотр перспектив найдет вас, если вы измените угол зрения.

  • Рыбы - Тройка Кубков
    День для радости, друзей и душевных встреч. Веселитесь – это ваше исключительное время.

27 августа – день, когда эмоции и мысли выходят на свет. Ваше сердце подскажет, куда двигаться. Карты Таро напоминают: искренность открывает дверь, а внутренняя сила ведет вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie