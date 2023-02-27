Таропрогноз на 27 февраля-5 марта 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро еще окружены ореолом мистики и магии, а кто считает их инструментом дьявола. Тем не менее, в XXI веке карты Таро стали больше средством психологии, чем сатанинской практикой. Они просто подсказывают пути, которые следует выбрать, хотя окончательное решение остается всегда за вами.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 27 февраля-5 марта 2023 года – от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения на 27 февраля-5 марта 2023 года

Карта недели "Маг"

Эта карта свидетельствует об инициативе, мотивации, полной осознанности и действенности. "Маг" демонстрирует активную жизненную позицию, самореализацию, знание и целеустремленность. Эта карта символизирует мост между внутренним и внешним миром. Она показывает, как наши подсознательные желания могут изменить ход событий. Сейчас следует быть гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Теперь вашим главным союзником должна стать самомотивация, которая поможет вдохновлять других идей.

Эта карта также указывает на мощную мужскую сексуальную энергию.

Она советует приспосабливаться к изменяющимся жизненным обстоятельствам, генерировать новые идеи и искать правильный путь. Иногда придется доказывать, что вы умеете налаживать контакты с правильными людьми.

Прогноз Таро на работу и карьеру на 27 февраля-5 марта 2023 года

Карта недели "Девятка мечей"

Эта карта рассказывает о мученичестве, переполнении эмоциями, тревоге. Она сообщает о тревожных мнениях, осознании неправильности своих действий, желании вернуться в прошлое, страхе перед неизвестным, бессонных ночах, чувстве неуверенности и уязвимости.

Эта карта может показаться ужасной, но она подсказывает, что темные времена скоро закончатся. Вы можете поднять голову и увидеть, что даже в такой критической ситуации можно увидеть солнечный свет из глубины горя и отчаяния. Пора подумать о причинах своих мучений и несчастий. Найдите причины, которые тормозят ваше движение вперед. Если вы так загружены нынешними проблемами, то как вы можете строить дальнейшие планы? Выбирайте новые приоритеты. Иногда достаточно совсем небольших изменений во взгляде на то или иное событие, чтобы произошел кардинальный сдвиг по отношению к жизни.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, действии, новостях и возможностях. Она подсказывает, что нужно выбрать приоритеты, узнать свои намерения, получить важные сообщения, осознать внезапные действия. Сейчас нужно менять решение и понять сущность ситуации.

Эта карта символизирует движение и незаконченное действие. Такое движение быстрое и неистовое. Сначала – это движение в вашей голове, а тогда уже – в реальности. "Восьмерка жезлов" представляет интуитивные действия, внутренние идеи, возникшие озарением после определенного события. Сейчас нужно понять, верны ли ваши действия в данный момент.

В скором времени вы получите интересную информацию, которую вы сначала не сможете понять, потому что она поступит в необычном виде. Поэтому ваш разум должен быть открыт для любой возможности, которая поможет разобраться в ситуации. Воспользуйтесь этой информацией, чтобы принять правильное решение.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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