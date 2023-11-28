Таропрогноз на 27 ноября-3 декабря 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро известны человечеству несколько веков, однако их пытаются связать, то таинственными знаниями египетских жрецов, то еврейской мистической Кабало, но на самом деле карты Таро сейчас очень популярным способом узнать свое будущее. Это средство для гадания может помочь узнать больше о тех событиях, которые ждут нас в скором времени и подготовиться к ним. А для кого карты Таро могут стать хорошей поддержкой и помощью во время самоанализа.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

Эта карта Таро указывает на силу воли, честность, упрямство, смелость. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, погоне за "двумя зайцами", выборе правильного пути, сексуальной силе, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, духовных поисках и т.д.

Ключом к успеху в отношениях может быть ваше упрямство: своей силой духа вы добьетесь того, чего хотите или встретите человека, который будет олицетворением идеальных для вас качеств характера.

Вы преодолеете все препятствия на своем пути. Однако важно чувство времени и контроля за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху выкарабкаться из рук, а сами управляйте процессом.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклей"

Эта карта Таро рассказывает, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите великолепного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хижины. Сейчас вы оказались в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Кризис – это продуктивное состояние, нужно лишь убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостях о деньгах, трудолюбивых людях.

Пора стать практическими, ставить перед собой реальную цель или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель — не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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