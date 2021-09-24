Таропрогноз на 27 сентября-4 октября: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше.

Карты Таро появились в Средневековье и были тогда чем-то средним между игрой в бридж и интеллектуальной энциклопедией символов, однако популярными они стали После 1910 г. года и публикации популярной ныне колоды карт Таро — Райдера-Уэйта. Сейчас большинство колод Таро, если бы странно они не были бы нарисованы, они имеют в своей основе именно эту колоду столетней давности.

Для того, чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз на 27 сентября — 4 октября от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта говорит о желании двигать вперед, действиях, новостях новых возможностях. Она подсказывает, что следует выбрать правильные приоритеты, понять свои намерения, получить важное сообщение и следать быстрое развитие. Сейчас вам следует объяснить ситуацию и определиться, что делать дальше.

Также читайте Последний ретроградный Меркурий 2021: что обязательно нужно сделать и чего стоит избегать

Эта карта символизирует незаконченное движение. Он непрерывное, быстрое и неистовое. Это движение скорее интеллектуальное, чем реальное. Оно отвечает за интуитивные идеи и внутренние движения, вызванные реакцией на определенные события.

Эта карта предусматривает, что следует выбрать приоритеты, чтобы прояснить неопределенность ситуации или понять, правильные ли ваши действия в данный момент.

В то же время эта карта подсказывает о необходимости быстрых и решительных действий. Она учит, что желаемого можно достичь только быстрыми и решительными действиями. Ваш ум открыт для любых возможностей, которые помогут разобраться в ситуации.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. "Туз мечей" подсказывает, что следует избавиться от иллюзий, понимать дальнейший путь, логично объяснять явления, объяснять, что хорошо, а что — плохо, столкнуться с реальностью, проанализировать мотивацию, проявлять изобретательность и остроту ума.

Сейчас что-то в вашей душе требует выражения, например, желание выделиться из толпы или потребность в справедливости. Но понять, что именно нужно вам сейчас не так уж и просто узнать. Также эта карта символизирует логику и уверенность при столкновениях с трудностями жизни. Верьте себе, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и доверяйте своим возможностям.

Сейчас настало время посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого, поэтому иначе вы не сможете двигаться дальше. Задумайтесь о стойкость, решительность и максимальную внутреннюю честность. Вам следует решить ситуацию и рассеять сомнения, чтобы дорога дальше была для вас открытой.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта сообщает о достижениях, очистке, независимости и определенной самоуверенности. Также она рассказывает о крупном выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждение всеми благами жизни, переменам к лучшему, самоуверенности и влиянии, умение извлекать выгоду.

Приближается время, когда дела будут выполнены, поэтому пришло время подумать и о себе. Поразмыслите над тем, насколько вы свободны, или вам нравится независимость, или вы боитесь стать уверенными в себе или думаете, что не можете никому ничего доказывать.

Достигнув большого в работе, вы чувствуете уверенность в себе. Однако есть риск, что вы начнете следовать своим желаниям.

Читайте также:

Кельтский календарь деревьев-2021 : месяц виноградной лозы

: месяц виноградной лозы Мистические руны: как гадать на древней азбуке

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку