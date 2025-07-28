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Таропрогноз на 28 июля – 3 августа 2025: эмоциональная очистка для Раков, выбор пути для Козерогов
Каждый знак зодиака получит свою подсказку из бревна Таро, которая поможет лучше понять события недели и свою роль в них.
Карты Таро – это не только инструмент для предсказаний, но и способ заглянуть глубже в свое подсознание. Символика арканов помогает понять, где мы находимся, какие внутренние процессы происходят и на что стоит обратить внимание. Еженедельный таропрогноз для каждого знака зодиака это как энергетический компас, указывающий, где сила, где вызов, а где возможность.
Овен (21.03–19.04)
Карта недели: девятка жезлов
Вы близки к важному завершению. Не отступайте – ваши усилия вот-вот дадут результат. Даже если вы чувствуете усталость, стоит дожать.
Телец (20.04–20.05)
Карта недели: паж мечей
Интеллектуальное обновление. Вы находитесь на этапе поиска новой информации или обучения. Слушайте, анализируйте, но не торопитесь с выводами.
Близнецы (21.05–20.06)
Карта недели: Колесница
Время решительных действий. Вы держите в руках бразды правления ситуации.
Рак (21.06–22.07)
Карта недели: четверка кубков
Настроение может быть безжизненным, и кажется, что ничего не радует. Но по сути это время для внутренней ревизии чувств. Не игнорируйте дары жизни.
Лев (23.07–22.08)
Карта недели: тройка пентаклей
Ваши усилия по общему делу получат одобрение. Эта неделя способствует командной работе, созданию чего-то материального и признанию вашего вклада.
Дева (23.08–22.09)
Карта недели: пятерка мечей
Не все битвы следует выигрывать. Избегайте конфликтов, не имеющих конструктива. Ваша сила — в понимании того, что внутреннее спокойствие важнее доказывания правоты.
Весы (23.09–22.10)
Карта недели: Звезда
Надежда и обновление Вы восстанавливаетесь после непростого периода.
Скорпион (23.10–21.11)
Карта недели: король кубков
Ваши чувства – глубокие и мощные. Эта неделя благоприятна для эмоционального лидерства, глубоких разговоров и поддержки других.
Стрелец (22.11–21.12)
Карта недели: семерка пентаклей
Результаты усилий еще не видны, но вы на верном пути. Потерпите – время еще не пришло, но урожай созревает.
Козерог (22.12–19.01)
Карта недели: двойка жезлов
Вы стоите перед выбором. Стратегия и видение будущего должны стать основой решений. Выход из зоны комфорта – вызов, но и шанс.
Водолей (20.01–18.02)
Карта недели: рыцарь пентаклей
Ваша стабильность – главная сила. Сосредоточьтесь на повседневных задачах, не ища быстрого прорыва. Продвижение — лучше хаотичной активности.
Рыбы (19.02–20.03)
Карта недели: шестерка кубков
Прошлое может принести что-нибудь приятное: воспоминание, человека или идею. Погрузитесь в мир душевного тепла – это подарит эмоциональное равновесие.
Неделя с 28 июля по 3 августа 2025 г. приглашает нас замедлиться, сосредоточиться на эмоциях, довериться внутреннему голосу и не спешить с решениями. Карты подсказывают, что сейчас время созревания, спокойной подготовки к августовским изменениям и укрепления собственной опоры. Важно видеть не только внешние результаты, но и внутреннее движение.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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