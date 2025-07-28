Таропрогноз на 28 июля – 3 августа 2025: эмоциональная очистка для Раков, выбор пути для Козерогов

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карты Таро – это не только инструмент для предсказаний, но и способ заглянуть глубже в свое подсознание. Символика арканов помогает понять, где мы находимся, какие внутренние процессы происходят и на что стоит обратить внимание. Еженедельный таропрогноз для каждого знака зодиака это как энергетический компас, указывающий, где сила, где вызов, а где возможность.

Овен (21.03–19.04)

Карта недели: девятка жезлов

Вы близки к важному завершению. Не отступайте – ваши усилия вот-вот дадут результат. Даже если вы чувствуете усталость, стоит дожать.

Телец (20.04–20.05)

Карта недели: паж мечей

Интеллектуальное обновление. Вы находитесь на этапе поиска новой информации или обучения. Слушайте, анализируйте, но не торопитесь с выводами.

Реклама

Близнецы (21.05–20.06)

Карта недели: Колесница

Время решительных действий. Вы держите в руках бразды правления ситуации.

Рак (21.06–22.07)

Карта недели: четверка кубков

Настроение может быть безжизненным, и кажется, что ничего не радует. Но по сути это время для внутренней ревизии чувств. Не игнорируйте дары жизни.

Лев (23.07–22.08)

Карта недели: тройка пентаклей

Ваши усилия по общему делу получат одобрение. Эта неделя способствует командной работе, созданию чего-то материального и признанию вашего вклада.

Дева (23.08–22.09)

Карта недели: пятерка мечей

Не все битвы следует выигрывать. Избегайте конфликтов, не имеющих конструктива. Ваша сила — в понимании того, что внутреннее спокойствие важнее доказывания правоты.

Реклама

Весы (23.09–22.10)

Карта недели: Звезда

Надежда и обновление Вы восстанавливаетесь после непростого периода.

Скорпион (23.10–21.11)

Карта недели: король кубков

Ваши чувства – глубокие и мощные. Эта неделя благоприятна для эмоционального лидерства, глубоких разговоров и поддержки других.

Стрелец (22.11–21.12)

Карта недели: семерка пентаклей

Результаты усилий еще не видны, но вы на верном пути. Потерпите – время еще не пришло, но урожай созревает.

Козерог (22.12–19.01)

Карта недели: двойка жезлов

Вы стоите перед выбором. Стратегия и видение будущего должны стать основой решений. Выход из зоны комфорта – вызов, но и шанс.

Реклама

Водолей (20.01–18.02)

Карта недели: рыцарь пентаклей

Ваша стабильность – главная сила. Сосредоточьтесь на повседневных задачах, не ища быстрого прорыва. Продвижение — лучше хаотичной активности.

Рыбы (19.02–20.03)

Карта недели: шестерка кубков

Прошлое может принести что-нибудь приятное: воспоминание, человека или идею. Погрузитесь в мир душевного тепла – это подарит эмоциональное равновесие.

Неделя с 28 июля по 3 августа 2025 г. приглашает нас замедлиться, сосредоточиться на эмоциях, довериться внутреннему голосу и не спешить с решениями. Карты подсказывают, что сейчас время созревания, спокойной подготовки к августовским изменениям и укрепления собственной опоры. Важно видеть не только внешние результаты, но и внутреннее движение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.