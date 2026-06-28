Таропрогноз на 28 июня 2026 г.: кому день принесет долгожданные изменения, а кому стоит довериться потоку жизни

Карты Таро / © ТСН.ua

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28 июня станет днем завершения недели и символического подведения итогов июня. Карты Таро указывают: сейчас многие процессы подходят к логическому этапу, когда становится ясно, что нужно брать с собой дальше, а что окончательно оставлять в прошлом.

Это день наблюдения, внутренней честности и подготовки к новому месяцу. Спешка сегодня может только помешать, но внимательность к мелочам даст неожиданные ответы.

Таропрогноз на 28 июня 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Колесница.

Овнам день приносит движение вперед и возможность наконец сдвинуть с места долго стоящее без развития дело.

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Телец - Король Пентаклов

Тельцам день сулит финансовую стабильность, уверенность и хорошие результаты от ранее вложенных усилий.

Близнецы - Семерка Кубков.

Близнецам следует внимательнее оценивать предложения. Не все, что кажется привлекательным, принесет реальную пользу.

Рак - Верховная Жрица

Ракам день увеличивает интуицию. Следует больше слушать себя, чем чужие советы или внешний шум.

Лев – Солнце

Львам выпадает очень сильная карта дня. Вас ждут положительные новости, поддержка и чувство внутренней силы.

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Дева - Восьмерка Пентаклов

Девам день способствует работе, внимательности к деталям и постепенному приближению к важному результату.

Весы - Справедливость

Весам придется честно оценить последствия собственных решений. День потребует внутреннего баланса.

Скорпион - Смерть

Скорпионам пора окончательно завершить определенный этап. Изменения уже назрели и сопротивляться больше нет смысла.

Стрелец - Туз Жезлов

Стрельцам день приносит новый импульс, вдохновение и возможность начать что-нибудь перспективное.

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Козорог - Четверка Мечей

Козорогам следует замедлиться. День больше подходит для возобновления сил, чем для активной борьбы.

Водолей - Звезда

Водолей день приносит вдохновение, перспективы и сильное чувство правильного направления.

Рыбы - Девятка Кубков

Рыбам день доставляет приятные эмоции, удовольствие от результатов и небольшие, но очень важные радости.

Кому повезет 28 июня

Львы, Водолеи и Стрельцы могут получить больше положительных изменений, новые возможности и хорошие новости.

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Кому следует быть внимательными

Близнецам, Скорпионам и Козорогам следует не спешить с решениями и разрешить событиям созреть естественным путем.

Общий прогноз на день

28 июня 2026 года станет днем завершения и подготовки к новому этапу. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут наконец-то увидеть результаты решений, принимавшихся в последние недели.

Главный урок этого дня — не держаться за контроль там, где жизнь подсказывает новое направление. Иногда лучшее решение — разрешить изменениям произойти.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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