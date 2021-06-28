Таропрогноз на 28 июня — 4 июля: что карты нам предвещают

Карты помогают лучше понять себя.

Карты Таро до сих пор окружены ореолом мистики и магии, а кто считает их инструментом дьявола. Однако, в XXI веке карты Таро стали больше средством психологии, нежели сатанинской практикой. Они просто подсказывают пути, которые стоит выбрать, хотя окончательное решение остается всегда за вами.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю — на 28 июня — 4 июля — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Королева мечей"

Эта карта свидетельствует о серьезности, скромности, прямоте, объективности и целеустремленности, достижении цели, искренности и открытости, честности и умении угадывать события заранее, живом уме, сильном характере, однако в то же время — притуплении эмоций и здравомыслящем человеке.

Речь идет о скорости мысли и умении понимать, что в ваших силах, а от чего следует отказаться. Ваши знания помогут вам достичь результата.

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Правда, с острым умом и самостоятельностью говорится и о скрытых эмоции, которые человек не хочет выносить на всеобщее обозрение. Возможно и разочарование в близких людях, если они не соответствуют вашим завышенным требованиям. Спросите себя, объективно ли вы оцениваете ситуации, людей и события.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Король кубков"

Эта карта сообщает о мудрости, стабильности, дипломатичности, благородстве и поддержке. Она рассказывает о верности чувств, знании человеческой натуры, мудрых людей, снисходительности к чужим недостаткам, сдерживании чувств, но не инстинктов, трезвую оценку ситуации, спокойную атмосферу и тому подобное.

Сейчас для вас наиболее важными являются мудрость, зрелость чувств и уверенность в выбранном пути. Их основа — это сочетание твердости характера и спокойного отношения к событиям, которые происходят вокруг. Эта карта символизирует умение правильно выполнять свою работу, осознавая и учитывая обстоятельства. Терпение и самодисциплина сделают желаемые изменения. Вы расслаблены и спокойны, вы уверены в своем будущем и даже немного смеетесь над этим суетливым миром.

Сейчас настало время найти внутреннюю мудрость и заняться самоанализом — осознать свои слабые и сильные стороны.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

Эта карта говорит о рациональный подходе, реалистичных целях, сосредоточенных усилиях, концентрации и прогрессе, новых проектах. Она является своеобразным стимулом к изменениям, к поиску шанса, осознание своих возможностей. "Паж Пентаклей" говорит и о новостях о деньгах и тщательных работников.

Пришло время стать практичными, ставить перед собой реальные задачи или начать что-то новое. Перед вами открывается ряд возможностей, но ваша задача — не упустить их. Или это шанс изменить профессию или начать собственное дело — эта карта говорит "Поработайте над этим".

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Спросите себя, на что вы способны? Можете ли вы продвинуться дальше? Можете ли вы произвести впечатление? Можно ли о вас сказать, что вы умеете планировать дела и добиваться результата? Или вы откладываете на завтра то, что можно сделать сегодня? Сделайте так, чтобы ваши обязанности приносили вам удовольствие или же просто тщательно планируйте свои действия.

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