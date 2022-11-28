Таропрогноз на 28 ноября — 4 декабря 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро шагают рядом с человечеством уже несколько столетий подряд. Они до сих пор используются как инструмент для гадания, но скрывают в себе значительный потенциал для психологов. С помощью символов и знаков карты Таро отвечают на вопросы, ответы на которые уже глубоко внутри нас. Поэтому читайте таропрогноз на 28 ноября-4 декабря от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта луны "Колесница"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о начале хорошего пути. Она рекомендует преодолеть все противоречия и вместе с партнером сформулировать новые цели, чтобы двигаться дальше.

Движение вперед доставит вам радость, поэтому без колебаний отважьтесь на следующий шаг. Не раздумывайте слишком долго, действуйте. Поскольку в течение следующей недели все будет идти как следует, вы совершите прорыв в отношениях и достигнете цели.

Прекрасным способом отдыха для пары будет совместное катание на машине, можно просто отправиться в пешую прогулку, чтобы обсудить жизненные ситуации.

Таропрогноз на работу и карьеру

Карта Таро "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она свидетельствует о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по сути вопроса, а потому станете слишком импульсивным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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