Таропрогноз на 28 октября-3 ноября 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро – это набор специальных карт, которые используются для гадания, самопознания, психологического анализа и эзотерических практик. Система Таро состоит из 78 карт, разделенных на две основные части: Старшие Арканы и Младшие Арканы. Каждая карта имеет символическое значение и отображает разные аспекты жизни, эмоций, событий или внутренних состояний человека.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на отношения, энтузиазм и шансы. "Паж жезлов" сообщает о желании двигаться в новом направлении, с упоением принимать предложения.

Также эта карта в буквальном смысле указывает на волшебного поклонника и честного человека.

В сфере любви нужно исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив. Возможно, вашим отношениям следует выйти на новый уровень или у вас завяжется с кем-то легкий флирт.

Если у вас уже существуют длительные отношения, то вы должны посмотреть на них с другой точки зрения, чтобы снова возродить чувства.

К тому же, ожидается период большого оптимизма и страсти. Откройтесь этим ощущением и получайте удовольствие от жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка пентаклей"

Эта карта говорит об отстаивании своих прав. Начинается сложный период, а потому не позволяйте другим сомневаться в своей позиции на работе. Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег. Не опускайте руки, если будете защищаться, то можете поставить их на место.

Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег.

Воспринимайте вашу карьеру сейчас как поле боя, где выживет только самый сильный. Мужественно защищайте себя и решительно отбивайтесь от замечаний о вашей работе. Не позволяйте себе и другим сомневаться в вашей позиции. Если бардак на работе мешает вам продумать стратегию дальнейших действий, попробуйте ненадолго переключиться на что-то другое, например, обратите внимание на курсы, которые повысят вашу квалификацию. Задумайтесь над тем, какими ресурсами вы владеете, проведите ревизию, чтобы лучше их использовать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта сообщает о душевных порывах, чувственности и восприимчивости. Сейчас нужно в делах демонстрировать свои чувства, доверять своей интуиции, следовать творческим идеям и прощать других людей.

Эта карта подсказывает о начале чего-то нового, но следует быть осторожными. Теперь нужно добавить больше творчества в вашу жизнь. Окунитесь головой в дела и получите значительный результат.

Также поразмышляйте над тем, что вы вносите в свое дело и какого результата ожидаете. Немного смелых фантазий вам не помешает.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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