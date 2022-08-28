Таропрогноз на 29 августа-4 сентября 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро появились несколько веков назад и до сих пор удерживают пальму первенства среди различных способов гадания. Эзотерики увлечены этим мантичным инструментом, но есть и считающие карты Таро чуть ли не подарком Сатаны. Однако это не так, ведь на картах Таро изображено немало христианских элементов.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 29 августа-4 сентября 2022 года "Туз жезлов"

Эта карта свидетельствует о начале чего-то нового, оригинальности, творческом подходе, оригинальности, авантюре. Она подсказывает, что следует верить в свои силы, знать правильный путь, столкнуться лицом к лицу с фактами, проявить инициативу в любви, действовать, вдохновенными новыми идеями, решать проблемы, страстно относиться к жизни.

Эта карта говорит о чувствах удивления и новизны, видя что-то очень новое и необычное. Также она обозначает активное действие во внешнем мире, направленное на получение результатов. Туз – это вдохновение, которое дарит не только оригинальные мысли, но и энергию, чтобы воплотить их в жизнь.

Вы увлечены духом предпринимательства – это может быть творческая идея, которая юркнула в вашей голове или не произносимый оптимизм, который даст толчок смелым действиям. На подходе – открытие больших возможностей или неожиданные события.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 29 августа-4 сентября 2022 "Шестерка кубков"

Эта карта Таро свидетельствует о ностальгии, связи с друзьями и определенной инфантильности. Для того чтобы успешно двигаться дальше признайте своего внутреннего ребенка. Положительно относитесь к жизни, переставайте ностальгировать по прошлому, помни о наивности и простодушии, примирении и игривости.

Нужно найти юношеский максимализм, давно потерянный на жизненном пути. Не живите прошлым. Прекратите полагать, что не стоит брать ответственность за свой выбор. Эта карта предполагает положительное отношение к другим людям, щедрость и свои наилучшие намерения.

В то же время, не следует цинично напоминать себе, что кроме великодушия и всепрощения, но в жизни есть еще злоба, ненависть и насилие.

Эта карта сообщает о профессионализме, работе в команде, планировании, она подсказывает о профессиональном росте, материальных благах, грамотной стратегии, осознании своего потенциала, сотрудничестве с людьми, командном духе, признании мастерства, желании разобраться во всех деталях, зависимости от чужого мнения.

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Прогноз Таро на финансы

Карта недели 29 августа-4 сентября 2022 "Тройка пентаклей"

Вас ждет большой успех как результат планирования и работы в команде. Всех гарантирует только объединение с другими людьми. Хорошая организация – лучший способ добиться успеха. Нужно сконцентрироваться на своих знаниях, навыках и профессиональном росте.

Скоро вы включитесь в проект или процесс, в результате которого очень заинтересованы. Ваша роль будет четкой и ясной, и вам не придется быть последней спицей в колесе, даже если бы вас это удовлетворяло.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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