Таропрогноз на 29 декабря 2025 - 4 января 2026 для всех знаков зодиака

Конец года и первые дни января – это не просто календарный рубеж, а психологический и энергетический предел. Таро на период 29 декабря – 4 января указывает на необходимость мягкого перехода без резких стартов, но с четким внутренним пониманием направления. Для одних знаков это неделя подведения итогов и отпуска, для других – рождение нового видения и намерений. Важно не спешить, а разрешить новому году «войти» естественно.

Прогноз Таро на неделю

Овен — Маг

Мощное начало нового цикла. У вас есть все ресурсы, чтобы задать тон 2026 года. Неделя способствует формированию намерений, планов и первых осознанных шагов.

Телец — Десятка Кубков

Гармония, тепло и поддержка близких. Вы входите в новый год с чувством эмоциональной полноты. Хорошее время для семьи и восстановление внутреннего покоя.

Близнецы — Семка Мечей

Неделя требует внимательности. Не вся информация будет прозрачна, возможны самообманы или недосказанности. Важно действовать честно, прежде всего, с собой.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная глубина и забота. Вы тонко ощущаете пространство и людей. Неделя подходит для обновления, поддержки и мягкого вхождения в новый год.

Лев — Солнце

Светлый и мощный период. Вы ощущаете ясность, радость и внутреннюю уверенность. Неделя несет оптимизм и чувство правильного пути.

Дева — Восьмерка Пентаклей

Постепенная настройка на рабочий ритм. Даже в праздничные дни вы закладываете основу для будущих результатов. Внимание к деталям – ключевое.

Весы — Влюбленные

Неделя выбора сердца. Это может относиться к отношениям, партнерству или внутреннему решению, с которым вы входите в 2026 год.

Скорпион — Смерть

Глубокое завершение цикла. Вы окончательно оставляете позади то, что больше не имеет смысла. Карта символизирует очистку и освобождение пространства для нового.

Стрелец — Туз Жезлов

Новое желание, новый импульс. Неделя приносит идею или внутренний огонь, который станет стартом важнейшего пути в новом году.

Козерог — Иерофант

Возврат к ценностям и структуре. Вы входите в 2026 год с четким пониманием правил, границ и собственной ответственности.

Водолей — Звезда

Надежда и возобновление. Даже если предыдущий год был сложным, эта неделя возвращает веру, свет и видение будущего.

Рыбы — Туз Кубков

Эмоциональное обновление. Новый год начинается с мягкого, чистого состояния. Неделя способствует любви, примирению и внутреннему миру.

Период 29 декабря – 4 января – это мост между завершением и началом. Карты Таро рекомендуют не форсировать действия, а пристально прислушиваться к для себя. Для одних знаков это неделя очищения, для других – рождение намерений, но для всех – важный момент внутренней настройки на 2026 год. То, с чем вы входите в новый цикл, определит тон.

