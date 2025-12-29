- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 409
- Время на прочтение
- 3 мин
Таропрогноз на 29 декабря 2025 - 4 января 2026 для всех знаков зодиака
Переходная неделя между годами открывает новый цикл: карты Таро показывают, с каким внутренним состоянием следует завершить 2025-й и как войти в 2026-й без спешки, но с ясным намерением.
Конец года и первые дни января – это не просто календарный рубеж, а психологический и энергетический предел. Таро на период 29 декабря – 4 января указывает на необходимость мягкого перехода без резких стартов, но с четким внутренним пониманием направления. Для одних знаков это неделя подведения итогов и отпуска, для других – рождение нового видения и намерений. Важно не спешить, а разрешить новому году «войти» естественно.
Прогноз Таро на неделю
Овен — Маг
Мощное начало нового цикла. У вас есть все ресурсы, чтобы задать тон 2026 года. Неделя способствует формированию намерений, планов и первых осознанных шагов.
Телец — Десятка Кубков
Гармония, тепло и поддержка близких. Вы входите в новый год с чувством эмоциональной полноты. Хорошее время для семьи и восстановление внутреннего покоя.
Близнецы — Семка Мечей
Неделя требует внимательности. Не вся информация будет прозрачна, возможны самообманы или недосказанности. Важно действовать честно, прежде всего, с собой.
Рак — Королева Кубков
Эмоциональная глубина и забота. Вы тонко ощущаете пространство и людей. Неделя подходит для обновления, поддержки и мягкого вхождения в новый год.
Лев — Солнце
Светлый и мощный период. Вы ощущаете ясность, радость и внутреннюю уверенность. Неделя несет оптимизм и чувство правильного пути.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Постепенная настройка на рабочий ритм. Даже в праздничные дни вы закладываете основу для будущих результатов. Внимание к деталям – ключевое.
Весы — Влюбленные
Неделя выбора сердца. Это может относиться к отношениям, партнерству или внутреннему решению, с которым вы входите в 2026 год.
Скорпион — Смерть
Глубокое завершение цикла. Вы окончательно оставляете позади то, что больше не имеет смысла. Карта символизирует очистку и освобождение пространства для нового.
Стрелец — Туз Жезлов
Новое желание, новый импульс. Неделя приносит идею или внутренний огонь, который станет стартом важнейшего пути в новом году.
Козерог — Иерофант
Возврат к ценностям и структуре. Вы входите в 2026 год с четким пониманием правил, границ и собственной ответственности.
Водолей — Звезда
Надежда и возобновление. Даже если предыдущий год был сложным, эта неделя возвращает веру, свет и видение будущего.
Рыбы — Туз Кубков
Эмоциональное обновление. Новый год начинается с мягкого, чистого состояния. Неделя способствует любви, примирению и внутреннему миру.
Период 29 декабря – 4 января – это мост между завершением и началом. Карты Таро рекомендуют не форсировать действия, а пристально прислушиваться к для себя. Для одних знаков это неделя очищения, для других – рождение намерений, но для всех – важный момент внутренней настройки на 2026 год. То, с чем вы входите в новый цикл, определит тон.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.