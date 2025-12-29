Таропрогноз на 29 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Остается всего несколько дней до смены года, и пространство будто просит тишины и честности. Это не время для резких шагов, а момент, когда важно собрать себя, свои решения и опыт в целостную картину. Таро на 29 декабря говорит о внутренних итогах, прощении и готовности закрыть двери прошлого без сожаления. То, как вы проживете в этот день, повлияет на ощущение старта нового года.

Прогноз Таро на 29 декабря

Овен — Двойка Кубков

Гармония и искренний контакт. День для примирений, теплых разговоров и чувство взаимности. Важно быть рядом с теми, кто действительно близок.

Телец — Девятка Пентаклей

Самодостаточность и покой. Вы ощущаете сопротивление в себе и можете позволить себе комфорт. Хороший день для отдыха и благодарности.

Близнецы — Восьмерка Жезлов

События ускоряются. Возможны новости или решения, которые помогут поскорее закрыть дела года. День активный, но контролируемый.

Рак — Четверка Кубков

Усталость или безразличие к происходящему. Карта советует не отказываться от возможности только из-за эмоционального истощения – внимательно посмотрите вокруг.

Лев — Король Пентаклей

Стабильность и ответственность. День способствует финансовому планированию и серьезным решениям о будущем.

Дева — Туз Жезлов

Искра нового желания. Даже к концу года появляется энергия старта. Запишите идею – она станет важной впоследствии.

Весы — Шестерка Мечей

Переход в более спокойное состояние. Вы оставляете сзади напряженный период и двигаетесь к внутренней тишине.

Скорпион — Семка Кубков

Иллюзии или избыток вариантов. День требует трезвости: не все, что кажется привлекательным, имеет реальную ценность.

Стрелец — Десятка Кубков

Эмоциональная полнота и поддержка. День наполнен теплом, родством и ощущением единства.

Козерог — Восьмерка Пентаклей

Сосредоточенность и завершение дел. Вы можете спокойно привести в порядок то, что откладывали. День продуктивный в мелочах.

Водолей — Повешенный

Пауза и переоценка. День рекомендует не торопиться с решениями, а поглядеть на ситуации под другим углом.

Рыбы — Король Кубков

Эмоциональная зрелость и внутренний баланс. Вы хорошо держите равновесие и можете поддержать других или себя.

29 декабря – день мягкого прощания с годом. Карты Таро подсказывают, что завершение не должно быть драматичным: достаточно честно признать свой путь, поблагодарить себя и отпустить лишнее. Именно так формируется чувство внутренней готовности к новому началу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

