- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 3 мин
Таропрогноз на 29 декабря 2025 года для всех знаков зодиака
29 декабря – день финального осмысления перед завершением года. Карты Таро подсказывают, что следует принять, а что окончательно отпустить.
Остается всего несколько дней до смены года, и пространство будто просит тишины и честности. Это не время для резких шагов, а момент, когда важно собрать себя, свои решения и опыт в целостную картину. Таро на 29 декабря говорит о внутренних итогах, прощении и готовности закрыть двери прошлого без сожаления. То, как вы проживете в этот день, повлияет на ощущение старта нового года.
Прогноз Таро на 29 декабря
Овен — Двойка Кубков
Гармония и искренний контакт. День для примирений, теплых разговоров и чувство взаимности. Важно быть рядом с теми, кто действительно близок.
Телец — Девятка Пентаклей
Самодостаточность и покой. Вы ощущаете сопротивление в себе и можете позволить себе комфорт. Хороший день для отдыха и благодарности.
Близнецы — Восьмерка Жезлов
События ускоряются. Возможны новости или решения, которые помогут поскорее закрыть дела года. День активный, но контролируемый.
Рак — Четверка Кубков
Усталость или безразличие к происходящему. Карта советует не отказываться от возможности только из-за эмоционального истощения – внимательно посмотрите вокруг.
Лев — Король Пентаклей
Стабильность и ответственность. День способствует финансовому планированию и серьезным решениям о будущем.
Дева — Туз Жезлов
Искра нового желания. Даже к концу года появляется энергия старта. Запишите идею – она станет важной впоследствии.
Весы — Шестерка Мечей
Переход в более спокойное состояние. Вы оставляете сзади напряженный период и двигаетесь к внутренней тишине.
Скорпион — Семка Кубков
Иллюзии или избыток вариантов. День требует трезвости: не все, что кажется привлекательным, имеет реальную ценность.
Стрелец — Десятка Кубков
Эмоциональная полнота и поддержка. День наполнен теплом, родством и ощущением единства.
Козерог — Восьмерка Пентаклей
Сосредоточенность и завершение дел. Вы можете спокойно привести в порядок то, что откладывали. День продуктивный в мелочах.
Водолей — Повешенный
Пауза и переоценка. День рекомендует не торопиться с решениями, а поглядеть на ситуации под другим углом.
Рыбы — Король Кубков
Эмоциональная зрелость и внутренний баланс. Вы хорошо держите равновесие и можете поддержать других или себя.
29 декабря – день мягкого прощания с годом. Карты Таро подсказывают, что завершение не должно быть драматичным: достаточно честно признать свой путь, поблагодарить себя и отпустить лишнее. Именно так формируется чувство внутренней готовности к новому началу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.