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Таропрогноз на 29 июня 2026 года: кому день откроет новый путь, а кому стоит поставить точку в прошлом
29 июня 2026 года станет днем важных решений, неожиданных новостей и внутренних трансформаций. Карты Таро подсказывают, кому следует смело двигаться вперед, а кому пора завершить старую историю и открыться переменам.
29 июня станет символическим днем перехода между завершением старого цикла и подготовкой к новому месяцу. Карты Таро указывают: сегодня многие могут почувствовать, что определенные жизненные сценарии больше не работают так, как раньше. Это день честности с собой и смелости менять направление.
Некоторые разговоры, решения или даже случайные совпадения могут подтолкнуть вас к важному осознанию. Главное — не игнорировать внутренний голос.
Таропрогноз на 29 июня 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Рыцарь Жезлов
Овнам день приносит мощный заряд энергии и желание действовать. Важно направить эту силу на действительно важные цели, а не распыляться.
Телец — Девятка Пентаклей
Тельцам день сулит стабильность, комфорт и заслуженное чувство, что ваши усилия наконец-то дают результат.
Близнецы — Двойка Мечей
Близнецам пора принять решение, которое долго откладывалось. Неопределенность больше не работает в вашу пользу.
Рак — Королева Кубков
Ракам следует доверять эмоциям и интуиции. Именно внутренний голос поможет увидеть правильное направление.
Лев — Солнце
Львам выпадает одна из сильнейших карт колоды. День принесет хорошие новости, поддержку и сильное чувство внутренней уверенности.
Дева — Восьмерка Пентаклей
Девам день способствует в работе, концентрации и постепенном укреплении позиций. Ваша дисциплина сейчас дает плоды.
Весы — Шестерка Мечей
Весам пора двигаться дальше. То, что давно выматывало, нужно оставлять сзади без сожаления.
Скорпион — Смерть
Скорпионам день приносит завершение важного этапа. Это карта глубокой трансформации, которая откроет новую дверь.
Стрелец — Туз Жезлов
Стрельцам день приносит новую идею, вдохновение и шанс начать что-то перспективное.
Козерог — Император
Козерогам день дает контроль над ситуацией, уверенность и возможность укрепить свой авторитет.
Водолей — Звезда
Водолеям день приносит надежду, новые перспективы и понимание того, куда следует двигаться дальше.
Рыбы — Девятка Кубков
Рыбам день доставляет эмоциональное удовольствие, хорошие новости и ощущение внутренней гармонии.
Кому повезет 29 июня
Львы, Водолеи и Тельцы могут получить больше положительных новостей, новые возможности и поддержку.
Кому следует быть внимательными
Близнецам, Скорпионам и Весам следует не бояться завершать старые истории и принимать решения, которые давно требует жизнь.
Общий прогноз на день
29 июня 2026 года станет днем перехода и важных осознаний. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут понять, что пора пересмотреть собственные жизненные сценарии и разрешить изменениям войти в жизнь.
Главный урок этого дня — не держаться за прошлое только потому, что оно знакомо. Именно готовность отпустить старое сегодня откроет путь к будущим возможностям.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.