Таропрогноз на 29 июня 2026 года: кому день откроет новый путь, а кому стоит поставить точку в прошлом

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

29 июня станет символическим днем перехода между завершением старого цикла и подготовкой к новому месяцу. Карты Таро указывают: сегодня многие могут почувствовать, что определенные жизненные сценарии больше не работают так, как раньше. Это день честности с собой и смелости менять направление.

Некоторые разговоры, решения или даже случайные совпадения могут подтолкнуть вас к важному осознанию. Главное — не игнорировать внутренний голос.

Таропрогноз на 29 июня 2026 года для всех знаков зодиака

Овен — Рыцарь Жезлов

Овнам день приносит мощный заряд энергии и желание действовать. Важно направить эту силу на действительно важные цели, а не распыляться.

Реклама

Телец — Девятка Пентаклей

Тельцам день сулит стабильность, комфорт и заслуженное чувство, что ваши усилия наконец-то дают результат.

Близнецы — Двойка Мечей

Близнецам пора принять решение, которое долго откладывалось. Неопределенность больше не работает в вашу пользу.

Рак — Королева Кубков

Ракам следует доверять эмоциям и интуиции. Именно внутренний голос поможет увидеть правильное направление.

Лев — Солнце

Львам выпадает одна из сильнейших карт колоды. День принесет хорошие новости, поддержку и сильное чувство внутренней уверенности.

Реклама

Дева — Восьмерка Пентаклей

Девам день способствует в работе, концентрации и постепенном укреплении позиций. Ваша дисциплина сейчас дает плоды.

Весы — Шестерка Мечей

Весам пора двигаться дальше. То, что давно выматывало, нужно оставлять сзади без сожаления.

Скорпион — Смерть

Скорпионам день приносит завершение важного этапа. Это карта глубокой трансформации, которая откроет новую дверь.

Стрелец — Туз Жезлов

Стрельцам день приносит новую идею, вдохновение и шанс начать что-то перспективное.

Реклама

Козерог — Император

Козерогам день дает контроль над ситуацией, уверенность и возможность укрепить свой авторитет.

Водолей — Звезда

Водолеям день приносит надежду, новые перспективы и понимание того, куда следует двигаться дальше.

Рыбы — Девятка Кубков

Рыбам день доставляет эмоциональное удовольствие, хорошие новости и ощущение внутренней гармонии.

Кому повезет 29 июня

Львы, Водолеи и Тельцы могут получить больше положительных новостей, новые возможности и поддержку.

Реклама

Кому следует быть внимательными

Близнецам, Скорпионам и Весам следует не бояться завершать старые истории и принимать решения, которые давно требует жизнь.

Общий прогноз на день

29 июня 2026 года станет днем перехода и важных осознаний. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут понять, что пора пересмотреть собственные жизненные сценарии и разрешить изменениям войти в жизнь.

Главный урок этого дня — не держаться за прошлое только потому, что оно знакомо. Именно готовность отпустить старое сегодня откроет путь к будущим возможностям.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Новости партнеров