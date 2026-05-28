Таропрогноз на 29 мая 2026 года: кому день принесет новый шанс, а кому — сложный выбор
29 мая 2026 года станет днем сильных эмоций, неожиданных новостей и важных решений — карты Таро подсказывают, кому следует действовать решительно, а кому лучше не спешить с выводами.
29 мая станет днем, когда многие ситуации могут перейти в решающую фазу. Карты Таро указывают: сегодня важно не действовать импульсивно и не позволять эмоциям управлять вашими решениями. Некоторые слова или события могут иметь большее влияние, чем будет казаться вначале.
Для многих знаков зодиака этот день станет моментом переоценки. Кто-то получит шанс начать новый этап, а кто-то поймет, что пора окончательно отказаться от того, что больше не работает.
Таропрогноз на 29 мая 2026 года для всех знаков зодиака
Овен — Семерка Жезлов
Овнам придется отстаивать свои позиции. День потребует выдержки и готовности защищать собственные интересы.
Телец — Туз Пентаклей
Тельцам день приносит новые возможности или перспективный шанс в работе.
Близнецы — Луна
Близнецам следует быть внимательными к собственным эмоциям и не торопиться с выводами. Не все будет так очевидно, как кажется.
Рак — Влюбленные
Ракам придется сделать немаловажный выбор в отношениях или жизненных планах. Важно быть честными с собой.
Лев — Шестерка Мечей
Львам день приносит постепенный выход из напряженной ситуации. Вы можете оставить позади то, что истощало.
Дева — Королева Пентаклей
Девам день сулит стабильность, комфорт и уверенность в своих силах.
Весы — Рыцарь Кубков
Весам день приносит романтическое настроение, приятные эмоции и неожиданные проявления внимания.
Скорпион — Дьявол
Скорпионам следует быть осторожными с искушениями, ревностью или токсическими привязанностями.
Стрелец — Тройка Жезлов
Стрельцам день приносит перспективы и новые горизонты. Вы начнете видеть результаты своих усилий.
Козерог — Четверка Мечей
Козерогам следует сделать паузу и дать себе время на восстановление. Переутомление может повлиять на решение.
Водолей — Паж Кубков
Водолеям день приносит приятные новости, эмоциональное обновление или интересное знакомство.
Рыбы — Колесо Фортуны
Рыбам день приносит неожиданные перемены и новые возможности. События могут резко изменить направление.
Кому повезет 29 мая
Тельцы, Водолеи и Рыбы могут получить новые возможности, хорошие новости и положительные перемены.
Кому следует быть осторожными
Близнецам, Скорпионам и Козорогам следует избегать поспешных решений и эмоционального истощения.
Общий прогноз на день
29 мая 2026 года — это день важных решений и внутренних изменений. Карты Таро показывают: сейчас многие знаки зодиака могут понять, в каком направлении двигаться дальше.
Главное — не держаться за старые страхи и не бояться новых возможностей, даже если они появятся неожиданно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.