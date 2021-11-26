Таропрогноз на 29 ноября — 5 декабря 2021: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают пережить трудные времена.
Карты Таро сейчас являются одним из самых популярных способов для гадания. За свою более чем 500-летнюю историю они прошли длительный путь трансформации от метафорической энциклопедии символов к средству предсказания будущего. В настоящее время существует несколько тысяч карт Таро, но все они базируются на нескольких основных — французской и английской школах.
Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 29 ноября – 5 декабря в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Колесо Фортуны"
Эта карта, которая принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о неизбежности, успехе, ощущении важности времени, поворотном пункте, судьбе.
Помни, что в жизни ничего не определено, кроме самой не определенности, а каждый момент связан с началом нового цикла, также важны синхронность и совпадения, возможность видеть повторяющиеся ситуации и циклы, ощущение того, что вас несет поток вселенной, возможность поймать свой шанс, что успех стучится в вашу дверь или непредсказуемые события.
Колесо Фортуны – это карта поворотов судьбы, которая приносит нам успех или провал. Вы свободны в своем выборе, который позволит улучшить вашу жизнь или бросить вас в бездну. Сейчас вы становитесь частью большого цикла, но ни в коем случае нельзя рассчитывать только на судьбу.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Тройка жезлов"
Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам Таро, свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она говорит о достижении вершин, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, следовании за новыми ориентирами, знаниях о том, когда следует действовать, предвидении будущих событий, начале нового жизненного путешествия, осознании своих намерений, понимании смысла своей работы.
Это творческая карта, когда пора исследовать границы своих возможностей. Сейчас вы преодолели определенный этап, поэтому у вас есть шанс посмотреть вперед, прежде чем двигаться дальше. Пора подумать о том, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Эта карта говорит не о риске, а о том, что следует составить план. Используйте все свои знания и продемонстрируйте другим, что вы знаете, куда двигаться дальше.
Вы начинаете большую авантюру, но не стоит забывать и о некоторых препятствиях, которые будут ждать вас на этом пути.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Десятка кубков"
Эта карта, тоже принадлежащая к младшим арканам, рассказывает о счастье, радости, гармонии, оценке лучшей жизни, благословении небес.
Сейчас вы чувствуете единение с миром, уже видите свет в конце тоннеля, имеете душевное спокойствие, определенный цикл в вашей жизни подходит к концу, ваш статус-кво восстановлен. Счастье, которое вы искали, – в ваших руках. Начинаются хорошие времена, но не допускайте самодовольства. Мы все ищем счастья, а с помощью карт Таро пытаемся узнать, что нас ждет сейчас, а что – в будущем.
Вас ждет ряд событий, из которых следует извлечь максимальную выгоду. Сейчас нужно налаживать отношения с людьми, разрешать противоречия. Ищите баланс в жизни.
Читайте также:
- Таропрогноз на ноябрь 2021: что карты нам предвещают
- Мистический прогноз на ноябрь 2021: что руны нам предвещают
- Коридор затемнений 2021: что нужно делать и что категорически запрещено
- Коридор затемнений 2021: гороскоп для всех знаков зодиака
- Кельтский календарь деревьев-2021: месяц камыша.
- Стрельцы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время