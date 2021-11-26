Таропрогноз на 29 ноября — 5 декабря 2021: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают пережить трудные времена.

Карты Таро сейчас являются одним из самых популярных способов для гадания. За свою более чем 500-летнюю историю они прошли длительный путь трансформации от метафорической энциклопедии символов к средству предсказания будущего. В настоящее время существует несколько тысяч карт Таро, но все они базируются на нескольких основных — французской и английской школах.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 29 ноября – 5 декабря в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесо Фортуны"

Эта карта, которая принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о неизбежности, успехе, ощущении важности времени, поворотном пункте, судьбе.

Помни, что в жизни ничего не определено, кроме самой не определенности, а каждый момент связан с началом нового цикла, также важны синхронность и совпадения, возможность видеть повторяющиеся ситуации и циклы, ощущение того, что вас несет поток вселенной, возможность поймать свой шанс, что успех стучится в вашу дверь или непредсказуемые события.

Колесо Фортуны – это карта поворотов судьбы, которая приносит нам успех или провал. Вы свободны в своем выборе, который позволит улучшить вашу жизнь или бросить вас в бездну. Сейчас вы становитесь частью большого цикла, но ни в коем случае нельзя рассчитывать только на судьбу.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам Таро, свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она говорит о достижении вершин, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, следовании за новыми ориентирами, знаниях о том, когда следует действовать, предвидении будущих событий, начале нового жизненного путешествия, осознании своих намерений, понимании смысла своей работы.

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Это творческая карта, когда пора исследовать границы своих возможностей. Сейчас вы преодолели определенный этап, поэтому у вас есть шанс посмотреть вперед, прежде чем двигаться дальше. Пора подумать о том, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Эта карта говорит не о риске, а о том, что следует составить план. Используйте все свои знания и продемонстрируйте другим, что вы знаете, куда двигаться дальше.

Вы начинаете большую авантюру, но не стоит забывать и о некоторых препятствиях, которые будут ждать вас на этом пути.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Десятка кубков"

Эта карта, тоже принадлежащая к младшим арканам, рассказывает о счастье, радости, гармонии, оценке лучшей жизни, благословении небес.

Сейчас вы чувствуете единение с миром, уже видите свет в конце тоннеля, имеете душевное спокойствие, определенный цикл в вашей жизни подходит к концу, ваш статус-кво восстановлен. Счастье, которое вы искали, – в ваших руках. Начинаются хорошие времена, но не допускайте самодовольства. Мы все ищем счастья, а с помощью карт Таро пытаемся узнать, что нас ждет сейчас, а что – в будущем.

Вас ждет ряд событий, из которых следует извлечь максимальную выгоду. Сейчас нужно налаживать отношения с людьми, разрешать противоречия. Ищите баланс в жизни.

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