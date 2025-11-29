Таропрогноз на 29 ноября: день внутренней ясности, неожиданных решений и скрытых возможностей

Карты Таро / © ТСН.ua

День 29 ноября несет энергию осознания и выравнивания. Арканы подсказывают, что многие знаки могут увидеть истинную природу событий, долго казавшихся запутанными. Это время ясности, правильных решений и приходящих внезапно ответов — через знак, разговор или эмоциональный инсайт. Для некоторых день станет точкой перезагрузки, а для других — шагом вперед по важному делу.

Овен — Паж Кубков

День открывает энергию новых симпатий, приятных новостей или творческих идей. Прислушайтесь к вдохновению – оно сегодня особенно чистое.

Телец — Девятка Пентаклей

Хороший день для финансовых дел, бытовых покупок или приведения в порядок ресурсов. Вы можете получить результат, к которому уходили долго.

Близнецы — Пятерка Жезлов

Возможны споры или конкуренция. Не воспринимайте их как угрозу – это только способ прояснить позиции и найти оптимальный путь.

Рак — Туз Кубков

Сильная эмоциональная волна. Возможно начало новой симпатии, вдохновения или примирения. Сердце открывается – воспользуйтесь моментом.

Лев — Король Мечей

День требует логики и четких решений. Вам удастся установить порядок в том, что требовало дисциплины. Совет эксперта может быть полезным.

Дева — Четверка Жезлов

Вас ждут хорошие новости, атмосфера поддержки и микроуспехи. Хороший день для семейных дел или неформального общения.

Весы — Шестерка Кубков

Возможен возврат к прошедшим событиям, контакт с человеком из прошлого или ностальгия. Это мягкий и тёплый день, который откроет важный эмоциональный смысл.

Скорпион — Рыцарь Мечей

День скорых решений и активного действия. Вы можете побороть проблему или прорваться вперед по делу, которое долго буксовало.

Стрелец — Семка Жезлов

Вам придется отстаивать свою позицию. Карта советует не сдаваться — ваша правда крепкая, а аргументы веские.

Козерог — Восьмерка Пентаклей

Рабочий, продуктивный день. Сосредоточьтесь на деталях – это позволит выровнять процессы и получить хорошие результаты.

Водолей — Тройка Мечей

Эмоциональное напряжение или разочарование могут проявиться. Важно не копить боль, а отпускать. Это день честных выводов.

Рыбы — Двойка Кубков

Благоприятный день для партнёрства, союзов и сердечных разговоров. Возможно примирение или важное сближение с кем-либо.

29 ноября открывает день, помогающий увидеть истину и принять решения, от которых будет зависеть дальнейшее развитие событий. Таро подчеркивают: главное – не игнорировать внутренние сигналы. Для многих знаков этот день станет точкой равновесия, гармонизации и прояснения планов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

