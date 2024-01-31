Таропрогноз на 29 января-4 февраля 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро, вопреки распространенному мнению, не предсказывают будущее. Они только показывают вероятное будущее. Ведь будущее зависит только от наших собственных действий и поступков. А для того, чтобы узнать больше о возможном будущем, читайте таропрогноз на 29 января-4 февраля 2024 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта рассказывает об исследованиях, экспансии и достижениях новых вершин. Она намекает, что для того чтобы улучшить отношения, следует быть уверенным в следующем дне. Ищите что-то новое в вашем партнере или партнерше, увлекайтесь им или им. Умейте действовать, но знайте, когда нужна пауза.

Попытайтесь в течение этой недели отнестись к отношениям как к новому происшествию. Также ясно осознайте свое намерение в любовных перипетиях. Не забывайте о творчестве в отношениях – попробуйте удивить вторую половинку. Представьте, что вы стоите на вершине и смотрите свои владения, мол, что еще стоит добавить. Но также стоит задуматься и о том, что мешает развитию ваших отношений.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Шестерка жезлов"

Сейчас вы находитесь в эпицентре бури, но карта "Шестерка жезлов" говорит о том, что из-за испытаний вы добьетесь лучшего результата и тихого места. Сейчас пришло время, чтобы взглянуть на свою жизнь и работу как будто со стороны, ведь эта карта говорит об изменениях.

Однако, если вы будете думать о невыполнимых вещах, то вас ожидают апатия, разочарование и застой в жизни. Поэтому именно сейчас, во время вызовов, настал момент, чтобы избавиться от страхов прошлого и совершить прорыв вперед.

Поэтому нужно сделать что-то веское и реальное, чтобы "выплыть из неспокойных вод" и взять курс на будущее. Для лучшего разрешения ситуации следует быть готовым к диалогу на работе и обмениваться идеями.

Попробуйте какой-нибудь новый опыт, а не ждите на берегу реки, что вся вода из реки жизни куда-то исчезнет. Не стесняйтесь принимать помощь в окружении. Чем дольше вы будете сомневаться на определенный шаг, тем меньше шансов на успех у вас остается. Доверяйте себе и вы прорветесь к новым берегам.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Король мечей"

Эта карта подсказывает о важности пространных знаний и острого ума. "Король мечей" подсказывает, что следует быть принципиальными, следует использовать свой разум для решения проблем. Пора справиться со своими страхами — и тогда вы увидите истину сквозь обман, доберетесь до самой сути вещей, силой вашего ума разрешить любой конфликт. Этот король символизирует действие, поэтому вы можете бросить интеллектуальный вызов другим людям, но сначала убедитесь, что ваши идеи могут стать реальностью и результат тщательного исследования проблемы. Эта карта советует говорить правду в глаза, но только с позиции бесстрастного судьи.

Разбудите свою решимость. Меньше доверяйте интуиции и чувствам – сейчас интеллект также необходим, как и чувства. Объедините вашу чувственность с аналитическим подходом к ситуации.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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