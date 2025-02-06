Таропрогноз на 3-9 февраля 2025: что карты нам предвещают

Из-за интереса к оккультизму и эзотерике найти карты Таро сейчас легко в любом магазине сувениров и заказать в Интернете. В настоящее время существует несколько видов карт Таро, но все они базируются на нескольких основных школах.

Карты Таро помогают облегчить наше движение по жизни, поэтому узнайте больше в таропрогнозе от эзотерикины Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Также эта карта относится к масти Таро жезлов и связана с огнем. Это связано со смелостью, движением вперед и желанием развития.

Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Прекратите быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Шестерка жезлов"

Эта карта Таро сообщает о гордости, победе, награде, признании и т.д. Она свидетельствует о том, что скоро вы окажетесь в центре внимания и получите долгожданные положительные новости. Негативным аспектом этой карты является то, что, двигаясь к победе, у вас растет желание всех подстроить под себя.

Но в то же время завершится ваше тяжелое движение к вершине. А вот себялюбие и дальше будет мешать вам смотреть правде в глаза. Вызов состоит в том, что когда вы победили, вышли на вершину или просто оказались лучшими в своем деле, то эгоизм может унести нас далеко от реальности.

Не стоит долго упиваться победой, потому что можно упасть с завоеванной вершины.

Не забывайте и о чувствах других людей. Обращайте внимание и на талантливых людей, которые встречаются на вашем жизненном пути.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостях о деньгах, трудолюбивых людях.

Пора стать практическими, ставить перед собой реальную цель или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель — не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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