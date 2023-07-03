Таропрогноз на 3-9 июля 2023: что карты нам предвещают

Возраст карт Таро составляет более полутысячи лет, однако до сих пор они не потеряли своей актуальности, а трансформировались не только в инструмент гадалок и читателей Таро, но в рабочий инструмент для психологов. Уместно иметь и дома колоду карт Таро, чтобы время от времени заглядывать в вероятное будущее. Что вещают карты Таро в течение следующей недели читайте в тарологическом прогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Восьмерка кубков"

Эта карта свидетельствует о важности изменения направления, прорыве и отказе от чего-либо. Также она рассказывает о возможных новых обязанностях, привыкания к новому стилю жизни, уклонению от проблем, путешествию внутрь себя, поиску духовной истины, пониманию того, что пришло время перемен, желания к лучшему.

Эта карта также означает переходный период. Сейчас отличное время, чтобы все бросить и начать двигаться в правильном направлении или изменить свои жизненные приоритеты.

В настоящее время ваш круг жизненного баланса нарушен. Эта карта подсказывает, что, несмотря на наше твердое убеждение в том, что у нас в семье и любви все хорошо, все идет не так хорошо, как нам кажется на первый взгляд. Если мы посмотрим вокруг себя, то сможем восстановить наше свойство преодолевать препятствия.

Следует запомнить, что в жизни нет ничего постоянного, кроме самих перемен. И именно эта карта напоминает нам, что все течет и меняется. От нас уходят близкие люди, мы кого-то бросаем. И эта карта обозначает контрольный пункт этих изменений. Поэтому хорошо обдумывайте происходящее, ваши чувства и страхи, чтобы объективно оценить происходящее вокруг.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка пентаклей"

Эта карта говорит о достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Она сообщает о крутом жизненном выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми подарками жизни, изменениях к лучшему, успехе, умении извлекать выгоду и т.д.

Ваш вызов совершен. Достигнув немало в работе, вы чувствуете свою уверенность и независимость. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока не будете отвечать за свои поступки.

Пора подумать о себе.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь пентаклей"

Эта карта рассказывает о труде, ответственности, настойчивости, реалистичности, традиционности, догматизме, верности, желании выполнить определенные задачи, но в то же время осторожность, боязнь потерять свой шанс, медленное продвижение вперед.

Сейчас стоит быть честным с самим собой и узнать, что трудолюбие может обернуться для вас отрицательными качествами. Сейчас нужно овладеть собой и выполнить работу, не имея к ней никаких чувств. Наведите порядок в финансах. Пора разбудить спящие принципы, чтобы улучшить свою жизнь.

Вы честны и серьезны, хотите вкладывать свое время и силы в свой проект, но без страсти и энтузиазма. Не скрывайте свои внутренние чувства. Избавьтесь от пессимизма, чтобы двигаться дальше. Не упустите свой шанс из-за страха перед переменами. Воспользуйтесь потенциальными возможностями и вы добьетесь успеха.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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