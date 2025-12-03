ТСН в социальных сетях

Таропрогноз на 3 декабря 2025 для всех знаков зодиака

3 декабря открывает день решений, внутренней смелости и точных инсайтов, подталкивающих к конкретным действиям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергии 3 декабря двигают нас вперед: карты дня говорят о необходимости честности с собой, балансе между сердцем и рациональностью, а также о готовности ставить границы. Этот день может принести важные сообщения, судьбоносные встречи или подсказки о предстоящих изменениях.

Прогноз для каждого знака зодиака

Овен - Туз Жезлов

Новый порыв сил. Вы получите возможность проявить себя – схватите ее сразу.

Телец - Умеренность

День гармонии и покоя. Важно не торопиться и настроить внутренний баланс.

Близнецы - Двойка Мечей

Возникнет выбор. Не блокируйте эмоции – посмотрите на ситуацию без страха.

Рак - Шестерка Кубков.

Возвращение прошлого. Может появиться хорошая новость или человек, который давно не видел.

Лев - Король Жезлов.

Время лидерства. Ведите других за собой и вас услышат.

Дева Десятка Пентаклов

Успех по финансовым и семейным вопросам. День стабильности и поддержки.

Весы - Семерка Кубков.

Многие варианты, но не все реальны. Важно избегать иллюзий и самообмана.

Скорпион - Рыцарь Мечев

Активное движение вперед. Вы способны прорваться через препятствия.

Стрелец - Солнце

День ясности, радости и победы. Возможно хорошее известие.

Козерог — Восьмерка Пентаклов

Работа даст отличные результаты. Продолжайте совершенствовать мастерство.

Водолей - Паж Кубков

Вдохновение, творчество, новые идеи. Может прийти приятное сообщение.

Рыбы - Девятка Кубков

Удовлетворение и исполнение желаний. Позвольте почувствовать радость момента.

3 декабря приносит знакам разные векторы движения, но ключевая тема одна: ясность. День поможет определить свои приоритеты и найти силы действовать. Не игнорируйте внутренние сигналы – они сегодня особенно точны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

