Астрология
189
Таропрогноз на 30 августа 2025 г.: финансовые сюрпризы для Тельцов, романтические намеки для Рыб

Сегодня день, когда перемены могут приносить как финансовую удачу, так и приятные эмоции. Карты Таро подсказывают: любая неожиданная возможность – это шанс, если не потеряете ясности умысла.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

30 августа — день активной энергии и возможностей. Карты Таро подсказывают, что финансовые и романтические события могут неожиданно связаться в единое целое. Не упустите то, что приносит радость и расширяет горизонты, но делайте это осознанно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп по картам Таро для знаков зодиака:

  • ОвенРыцарь Жезлов
    День экипированности для действий. Вы владеете силой, чтобы решительно двигаться вперед.

  • ТелецДвойка Пентаклов
    Финансовые сюрпризы могут преподнести вас перед выбором. Гибкость – сейчас ваша суперсила.

  • БлизнецыПаж Кубков
    Эмоциональный импульс или романтическая капля вдохновения – отзовитесь на него с открытым сердцем.

  • РакПятерка Пентаклов
    Возможны финансовые затруднения или дисбаланс. Стабильность – в поддержании близких и внутренней стойкости.

  • ЛевТройка Жезлов.
    Ясность в планах и перспективах – именно то, что поможет вам увидеть далекие горизонты.

  • ДеваКороль Мечев
    Ясность мышления и жесткие решения сегодня самые ценные — действуйте в целях и логике.

  • ВесыДевятка Жезлов
    Вы на пороге завершения. Терпение и внутренняя стойкость – залог успеха.

  • СкорпионИмператрица.
    Творческо-эмоциональное обновление – ваш ресурс. День для красоты, заботы и творчества.

  • СтрелецКолесо Фортуны.
    Доленосные возможности уже совершаются. Откройтесь к внезапному удачному изменению.

  • КозорогПовешенный
    Просмотр взгляда – именно сегодня шанс увидеть ситуацию под новым углом.

  • ВодолейМаг
    Сила проявления в ваших руках. Четкое действие способно обратить желание в реальность.

  • РыбыДвойка Кубков
    Романтический аккорд может появиться внезапно. Открытость – ваша мудрость.

30 августа шаг вперед с четкостью и открытым сердцем. Финансовые и эмоциональные подарки – рядом, если вы готовы заметить их и использовать с мудростью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

