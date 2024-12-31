Таропрогноз на 30 декабря 2024-5 января 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро сейчас являются обычным явлением в нашей жизни. Но еще несколько десятилетий они воспринимались как инструмент дьявола. же нарисовано на картах Таро и какое содержание за этим скрывается — можно годами.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в предстоящей неделе с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. ума.

Сейчас что-то в вашей душе требуется отличиться из толпы, возможно, речь идет и о необходимости справедливости. Но стоит понимать, что сразу это невозможно., будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта устойчивости, решительной и максимальной честности.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклов"

Эта карта Таро рассказывает, что вы ступили на непрочную почву.

Не ожидайте прекрасного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-то, кто пройдет этот кризис вместе с вами. вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Кризис – это продуктивное состояние, нужно только убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и ожиданий.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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