Таропрогноз на 30 декабря 2024-5 января 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают лучше себя понять.
Карты Таро сейчас являются обычным явлением в нашей жизни. Но еще несколько десятилетий они воспринимались как инструмент дьявола. же нарисовано на картах Таро и какое содержание за этим скрывается — можно годами.
Предлагаем узнать, что ожидает вас в предстоящей неделе с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Туз мечей"
Эта карта свидетельствует о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. ума.
Сейчас что-то в вашей душе требуется отличиться из толпы, возможно, речь идет и о необходимости справедливости. Но стоит понимать, что сразу это невозможно., будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.
Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от разочарований прошлого, иначе вы не сможете двигаться дальше. Это карта устойчивости, решительной и максимальной честности.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Пятерка пентаклов"
Эта карта Таро рассказывает, что вы ступили на непрочную почву.
Не ожидайте прекрасного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-то, кто пройдет этот кризис вместе с вами. вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.
Кризис – это продуктивное состояние, нужно только убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и ожиданий.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Девятка пентаклов"
Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности.
Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду.
Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber