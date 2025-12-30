Таропрогноз на 30 декабря 2025 для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Предпоследний день года имеет особую энергию: спешка уже неуместна, а чрезмерная активность истощает. Это время для тихих выводов, прощения и завершения того, что длилось долго. Таро на 30 декабря советует не держаться за прошлое от страха, а позволить году завершиться естественно. То, что будет осознано в этот день, облегчит вход в новый цикл.

Прогноз Таро на 30 декабря

Овен — Девятка Жезлов

Усталость сказывается, но вы почти на финише. День просит сохранить границы и не сдаваться в последний момент. Ваша выдержка имеет смысл.

Телец — Королева Кубков

Эмоциональная мягкость и забота. День для сострадания, поддержки и искренних разговоров. Позвольте быть чувствительными.

Близнецы — Шестерка Мечей

Плавный переход в более спокойное состояние. Вы отпускаете напряжение и двигаетесь к внутренней тишине. День способствует примирению с прошлым.

Рак — Пятерка Пентаклей

Может появиться чувство нехватки или одиночества. Карта напоминает: поддержка рядом, если разрешить ее принять. Не оставайтесь наедине с тревогой.

Лев — Туз Жезлов

Новый импульс и внутренний огонь. Даже в конце года появляется идея или желание, которое следует зафиксировать.

Дева — Семерка Пентаклей

Ожидание и терпение. Вы уже сделали достаточно – сейчас важно не торопить результат и довериться процессу.

Весы — Король Мечей

Четкость и ясные выводы. День для рационального подведения итогов без эмоциональных крайностей. Вы хорошо видите реальную картину.

Скорпион — Десятка Кубков

Эмоциональная полнота и тепло. День может принести чувство благодарности за людей рядом и прожитый путь.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Порыв и желание двигаться дальше. День активен внутрь, но важно бездействовать импульсивно — лучше направить энергию в намерение.

Козерог — Четверка Пентаклей

Потребность в контроле и сохранности. Проверьте, не держитесь ли вы за что-то только из страха перемен. Позвольте себе немного отпустить.

Водолей — Двойка Кубков

Гармония и взаимность. День благоприятен для примирения, теплых контактов и искренних разговоров.

Рыбы — Повешенный

Пауза и переосмысление. Не все нужно решать сейчас. День для смены взгляда и принятия того, что не зависит от вас.

30 декабря – день внутреннего завершения и мягкого прощания с годом. Карты Таро советуют не спешить и не требовать больше, чем нужно. Достаточно честно посмотреть на пройденный путь, отпустить напряжение и позволить себе покой. Именно из этого состояния легче входить в новый год.

