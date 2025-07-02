ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
3501
Время на прочтение
2 мин

Таропрогноз на 30 июня-6 июля 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро часто воспринимают как инструмент для размышлений и поиска ответов, хотя для кого они остаются просто элементом культурной традиции или интересным ритуалом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Карты Таро

Карты Таро / © ТСН.ua

Карты Таро появились несколько веков назад и благодаря популяризации их в мистических фильмах и сериалах стали обычным атрибутом гадалки. Однако карты Таро — это гораздо больше, чем просто мантичный инструмент, ведь они напрямую работают с нашим подсознанием, помогая выйти из конфликтных ситуаций, понять свои желания и стремления и узнать возможное будущее.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели «Паж жезлов»

«Паж жезлов» — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемых фигурных карт. энтузиазма. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.

Вдохновляйтесь перспективами, которые открываются перед вами. Оживите вашу любовь.

Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели «Девятка пентаклов»

Эта карта говорит о достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Она сообщает о крутом жизненном выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми подарками жизни, изменениях к лучшему, успехе, умении извлекать выгоду и т.д.

Ваш вызов совершен. Достигнув немало в работе, вы чувствуете свою уверенность и независимость. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока не будете отвечать за свои поступки.

Пора подумать о себе.

Прогноз Таро на финансы
Карта недели «Восьмерка кубков»

Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь.

Для того чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой «трясины». И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество — это страх, прочитавший молитву.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie