Таропрогноз на 30 июня-6 июля 2025: что карты нам предвещают

Карты Таро / © ТСН.ua

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Карты Таро появились несколько веков назад и благодаря популяризации их в мистических фильмах и сериалах стали обычным атрибутом гадалки. Однако карты Таро — это гораздо больше, чем просто мантичный инструмент, ведь они напрямую работают с нашим подсознанием, помогая выйти из конфликтных ситуаций, понять свои желания и стремления и узнать возможное будущее.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели «Паж жезлов»

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«Паж жезлов» — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемых фигурных карт. энтузиазма. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.

Вдохновляйтесь перспективами, которые открываются перед вами. Оживите вашу любовь.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели «Девятка пентаклов»

Эта карта говорит о достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Она сообщает о крутом жизненном выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми подарками жизни, изменениях к лучшему, успехе, умении извлекать выгоду и т.д.

Ваш вызов совершен. Достигнув немало в работе, вы чувствуете свою уверенность и независимость. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока не будете отвечать за свои поступки.

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Пора подумать о себе.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели «Восьмерка кубков»

Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь.

Для того чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой «трясины». И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.

Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество — это страх, прочитавший молитву.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.