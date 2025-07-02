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- Астрология
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Таропрогноз на 30 июня-6 июля 2025: что карты нам предвещают
Карты Таро часто воспринимают как инструмент для размышлений и поиска ответов, хотя для кого они остаются просто элементом культурной традиции или интересным ритуалом.
Карты Таро появились несколько веков назад и благодаря популяризации их в мистических фильмах и сериалах стали обычным атрибутом гадалки. Однако карты Таро — это гораздо больше, чем просто мантичный инструмент, ведь они напрямую работают с нашим подсознанием, помогая выйти из конфликтных ситуаций, понять свои желания и стремления и узнать возможное будущее.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели «Паж жезлов»
«Паж жезлов» — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемых фигурных карт. энтузиазма. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.
Вдохновляйтесь перспективами, которые открываются перед вами. Оживите вашу любовь.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели «Девятка пентаклов»
Эта карта говорит о достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Она сообщает о крутом жизненном выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми подарками жизни, изменениях к лучшему, успехе, умении извлекать выгоду и т.д.
Ваш вызов совершен. Достигнув немало в работе, вы чувствуете свою уверенность и независимость. Вы свободны в своем выборе делать что угодно, пока не будете отвечать за свои поступки.
Пора подумать о себе.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели «Восьмерка кубков»
Не беспокойтесь о том, куда приведет вас отдельный шаг. Только тот, кто смотрит далеко, находит верный путь.
Для того чтобы развиваться финансово, прежде всего освободитесь от старой «трясины». И только тогда — смело шагайте вперед. Вы об этом не пожалеете. Попытайтесь то, на что раньше не решались. Но сначала немного погуляйте в одиночестве и хорошенько все обдумайте.
Подумайте о том, что держит вас за предыдущие провалы. Можете ли вы освободиться от этих ограничений. Перед вами стоит вполне достижимая цель, но нужно освободиться от старых представлений и привычек. Проложите новый путь, даже если сначала он будет трудным. Помните о том, что мужество — это страх, прочитавший молитву.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.