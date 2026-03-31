Таропрогноз на 30 марта — 5 апреля 2026 года для всех знаков зодиака.

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Новая неделя, которая длится с 30 марта по 5 апреля 2026 года, может стать временем переломных решений, эмоциональных открытий и важных внутренних выводов. Кому придется поставить точку в затянутой истории, а кто, наоборот, получит шанс начать с чистого листа. Карты Таро указывают: сейчас особенно важно не игнорировать посылающие жизнь знаки.

Этот период потребует внимательности к деталям, честности с собой и готовности не держаться за то, что уже потеряло смысл. Для одних знаков неделя будет динамичной и результативной, для других — полной размышлений, переоценки и восстановления сил. Но в любом случае, карты подсказывают главное: даже небольшие решения на этой неделе могут иметь далекие последствия.

Овен — Колесо Фортуны

Для Овнов неделю обещает изменения, которые могут сначала показаться хаотичными, но впоследствии окажутся очень своевременными. События будут разворачиваться быстро, и вам придется подстраиваться под новые обстоятельства. В работе возможен неожиданный поворот, новость или шанс, который не следует игнорировать. В личной жизни судьба может подбросить важную встречу или изменить ход уже знакомой истории. Ваша задача – не бояться движения вперед.

Реклама

Телец — Десятка Пентаклей

Тельцам карты обещают неделю стабильности, родственных тем и практических решений. На первый план могут выйти деньги, быт, вопросы безопасности и будущего. Это хорошее время, чтобы думать стратегически, планировать расходы, укреплять связи с близкими и работать на перспективу. Если вы давно ждали ощущения почвы под ногами, именно сейчас оно может появиться. Неделя благоприятна для всего, что дает ощущение надежности.

Близнецы — Маг

Для Близнецов начинается активный, умственно насыщенный период, когда многое будет зависеть именно от ваших слов, решений и умения себя преподнести. Маг говорит о силе влияния, новых идеях, инициативе и умении превращать задуманное в реальность. Если вы давно хотели начать новое дело, заявить о себе или убедить кого-то в своей позиции, неделя подходит для этого лучше. Главное – не распыляться.

Рак — Луна

Ракам этой недели следует быть особенно внимательными к внутреннему состоянию. Карта Луны может указывать на сомнения, скрытые переживания, подозрения или ситуации, в которых пока не хватает ясности. Не все будет таким, как кажется на первый взгляд, поэтому не торопитесь с выводами. В отношениях важно не достраивать то, чего вы точно не знаете. Это также сильный период для интуиции, творчества и погружения в себя.

Лев — Солнце

Львам выпадает одна из лучших карт недели. Солнце обещает успех, ясность, поддержку, хорошие новости и ощущение, что вы двигаетесь в правильном направлении. То, что раньше беспокоило, начнет проясняться. В работе возможно признание, по делам успешное завершение, в личной жизни — теплые и искренние моменты. Это время, когда следует показывать себя, действовать открыто и не умалять собственных сильных сторон.

Реклама

Дева — Восьмерка Пентаклей

Для Дев неделя будет рабочей, продуктивной и требовательной к дисциплине. Карта указывает: большие результаты сейчас формируются из-за небольших, но регулярных усилий. Может быть много задач, мелочей, ответственности, однако именно эта внимательность к деталям принесет хороший результат. Это удачный период для обучения, оттачивания навыков, приведения проектов в порядок. Не ждите мгновенного прорыва – ваша сила сейчас в системности.

Весы — Влюбленные

Весам придется принимать решения, связанные с чувствами, ценностями или выбором между двумя путями. Карта Влюбленных не всегда говорит только о романтике — часто она о честности с собой и о необходимости определиться. В отношениях могут состояться важные разговоры. В работе или личных планах возникнет вопрос: что вам действительно близко, а что вы делаете только по долгу. Неделя требует искреннего выбора, а не компромисса ради покоя.

Скорпион — Смерть

Для Скорпионов неделя станет периодом завершения и трансформации. Карта Смерти не предвещает буквальные потери, а говорит о необходимости отпустить старое, чтобы освободить место для нового. Что-то может окончательно изжить себя: формат отношений, привычка, взгляд на ситуацию или даже определенный этап в работе. Чем меньше вы будете держаться за прошлое, тем легче пройдете этот переход. Впереди обновление, но сначала надо попрощаться с тем, что уже не работает.

Стрелец — Рыцарь Жезлов

Стрельцам карты обещают динамику, движение и желание действовать быстро. Это энергичная неделя, когда может появиться много новых идей, поездок, встреч или спонтанных решений. Вы будете настроены решительно, но важно не торопиться настолько, чтобы не совершить ошибок. В любви возможны яркие эмоции, в работе шанс вырваться вперед. Главное – держать фокус, чтобы энергия не растворилась в суматохе.

Реклама

Козорог — Император

Козорогам неделя принесет темы контроля, структуры, ответственности и силы позиции. Император указывает на необходимость действовать трезво, рационально и без лишних эмоций. Вы можете стать тем человеком, который задает правила, принимает ключевые решения или принимает руководящую роль. В финансовых и рабочих вопросах карта очень сильна. В то же время в отношениях следует следить, чтобы ваша принципиальность не превратилась в жесткость.

Водолей — Звезда

Для Водолеев неделя будет связана с надеждой, восстановлением и видением перспективы. Даже если в последнее время вы сомневались или теряли вдохновение, сейчас появится ощущение, что свет впереди есть. Карта Звезды способствует мечтам, творчеству, спокойному движению к великой цели и внутреннему исцелению. Это хорошее время для планирования, мягкого обновления и поиска людей с которыми вам по дороге.

Рыбы — Верховная Жрица

Рыбам карты советуют не торопиться с открытыми действиями. Верховная Жрица говорит о скрытых процессах, интуиции, наблюдениях и знаниях, которые приходят не из-за шума, а из-за тишины. На этой неделе многое станет понятно не благодаря прямым словам, а через намеки, ощущения, сны, внутренние сигналы. В отношениях и делах лучше пока не торопить события. Ваши главные ответы сейчас – внутри вас.

Что обещает неделю от 30 марта по 5 апреля 2026 года

Карты Таро показывают, что эта неделя будет очень разной для знаков зодиака: кому-то она принесет рывок вперед, кому-то необходимость поставить паузу, а кому-то судьбоносный выбор. Однако общая тема периода очевидна: жизнь подталкивает к честности, зрелости и отказу от иллюзий.

Реклама

Поэтому следует внимательно относиться к подсказкам, которые будут появляться с 30 марта по 5 апреля 2026 года. Именно на этой неделе многие знаки зодиака смогут понять, что настал момент или действовать смело, или окончательно отпустить то, что больше не ведет вперед.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.