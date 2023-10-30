Таропрогноз на 30 октября-5 ноября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро показывают нам то, к чему мы стремимся.

Издавна люди хотят узнать свое будущее и во всех культурах мира есть немало способов для этого. Например, украинские девушки гадали на варениках, а римские жрецы — за полетами птиц и внутренностей животных. Среди самых популярных форм узнать свое будущее или заняться самоанализом ведущее место занимают карты Таро.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка кубков"

Эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но и дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует распределять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

Пора строить совместные планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели «Семерка мечей»

Будьте осторожны в течение следующей недели, ведь эта карта свидетельствует об обмане, лжи, уловках и попытках уйти от правды. Вы столкнетесь с коллегами, которые будут пытаться отойти от ответственности и перевести ее именно на вас. Они будут стремиться манипулировать вами изо всех сил.

Сейчас нужно посмотреть правде в глаза. Также остерегайтесь мошенников, которые могут вас окружать. Чтобы не попасть в беду, используйте логику и честность, добивайтесь правды. Самое главное сейчас не пострадать от чужих ошибок или дела, сделанного за вашей спиной. Отказ посмотреть правде в глаза может усугубить вашу ситуацию.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Рыцарь жезлов"

Эта карта Таро рассказывает о желании двигаться вперед, страстность, самоуверенность. "Рыцарь жезлов" — это та карта, которая представляет собой чрезмерное проявление энергии. В зависимости от ситуации это качество может быть как отрицательным, так и положительным.

Она свидетельствует о том, что проявить некоторую бесшабашность, страсть к жизни и не бояться своего нетерпения. Найдите в себе решительную жилку и вы станете другим человеком.

Однако погружаться с головой в жизненные страсти не стоит, потому что вы можете не разобраться по сути вопроса, а потому станете слишком импульсивным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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