Таропрогноз на 30 сентября – 6 октября 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро сопровождают человечество немалый отрезок истории, ведь человечество издавна пыталось найти собственный способ узнавать будущее. Позже поиск будущего попал под монополию церкви, ведь его, вероятно, может знать только Бог. Однако люди не оставляют попыток заглянуть за занавес тайны, чтобы узнать, что же с ними будет дальше, и найти ответы на беспокоящие вопросы. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка кубков"

Эта карта говорит о дружбе, командном духе и плодородии. Она свидетельствует о том, что отношения следует расценивать не только как секс, но как и дружбу. Вам следует стать единомышленниками и партнерами с вашей второй половинкой.

Также эта карта повествует и о том, что свои чувства следует разделять с друзьями. Она говорит, что следует научиться делиться своими радостями и оптимизмом с другими. Сосредоточьтесь на эмпатии.

Пора строить совместные планы с партнером, делиться душевной гармонией и обновленными чувствами.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получили свойство быть на шаг впереди других. Она умеет действовать решительно и надежна, как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы пожнете плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о профессионализме, работе в команде и тщательном планировании. Она рассказывает о профессиональном росте, получении материальных благ, разумной стратегии и осознании мастерства.

Вас ждет успех, но он возможен только как результат планирования и хорошей работы в команде. Поэтому следует начать доверять единомышленникам. Для успеха следует объединиться с другими людьми. Сконцентрируйтесь на своих знаниях и навыках.

Однако не стоит слишком обращать внимание на детали, чтобы не потерять основную мысль. Создайте правильную атмосферу и организуйте все для результата.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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