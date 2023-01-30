Таропрогноз на 30 января-5 февраля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро – это колода из 78 карт, которое делится на старшие и молодцы арканы, то есть тайны. Старшие арканы Таро свидетельствуют о важных событиях жизни, а младшие рассказывают быт. Поскольку подсознательное не может говорить с нами на нормальном языке, то передает послание от вселенной в виде символов, изображенных на картах Таро, поэтому их так легко трактовать даже людям разных национальностей.

Предлагаем узнать, что ожидает вас на этой неделе с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

Эта карта Таро указывает на силу воли, честность, упрямство, смелость. Она свидетельствует о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, погоне за "двумя зайцами", выборе правильного пути, сексуальной силе, достижении успеха, желании победить любой ценой, рискованной авантюре, духовных поисках и т.д.

Ключом к успеху в отношениях может быть ваше упрямство: своей силой духа вы добьетесь того, чего хотите или встретите человека, который будет олицетворением идеальных для вас качеств характера.

Вы преодолеете все препятствия на своем пути. Однако важно чувство времени и контроля за ходом событий для получения желаемого. Поэтому не позволяйте успеху выкарабкаться из рук, а сами управляйте процессом.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об исполнении мечтаний. об эмоциональном удовольствии, чувственности и т.д. Она говорит, что вскоре ваши мечты станут реальностью, конечно, что приложить к этому усилия. "Девятка кубков" также советует наслаждаться радостями жизни и довольствоваться достигнутым. К тому же речь идет о насыщенной жизни, восхождении благодати, веселой компании и нетерпимости к любым ограничениям.

Но в то же время нужно помнить об ответственности за результаты ваших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь очень часто мы предпочитаем одного, а когда получаем желаемое, то оказывается, что мы действительно хотели совершенно другого.

Эта карта говорит, что следует радоваться своему делу и радоваться своим успехам. В то же время следует соблюдать осторожность и не вызывать сильную зависть окружения, что у вас все удается. Помните, что зависть может вызвать обиды, уничтожить любовь и заставить завистников начать манипуляции.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Четверка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о контролируемых капризах, упрямстве, застое, нежелании двигаться с места, вере в правильность выбранного пути, ограниченном осознании, манипуляции материальными благами, скупости и алчности.

"Четверка пентаклов" говорит, что мы держимся за то, что у нас есть. Мы не можем избавиться от старых вещей, которые не дают нам двигаться дальше. Мы манипулируем отношениями, потому что в этом нуждается наше "эго".

Карта рекомендует даже в, казалось бы, безвыходной ситуации собраться с силами и заняться организацией и тщательным планированием грядущего. Также эта карта рассказывает о том, что следует избавиться от скупого и алчного человека рядом с вами, который мешает вам развиваться.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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