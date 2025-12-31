Таропрогноз на 31 декабря 2025 для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Последний день года не нуждается в спешке или громких решениях. Это момент принятия: своего пути, собственных выборов и всего опыта, приведшего к этой точке. Таро на 31 декабря говорит о завершении, признательности и правильном внутреннем настроении на новый цикл. То, что вы сегодня осознаете, станет основой первых шагов 2026 года.

Прогноз Таро на 31 декабря

Овен — Мир

Полное завершение цикла. Вы доходите до внутренней цельности и можете с чистым сердцем закрыть год. День гармонии и принятия.

Телец — Король Пентаклей

Стабильность и уверенность. Вы заканчиваете год с чувством опоры и практического результата. Хороший момент для финансовых результатов.

Близнецы — Паж Кубков

Мягкие эмоции и искренность. День способствует тёплым словам, символическим жестам и открытости без напряжения.

Рак — Королева Кубков

Глубокая эмоциональная чувствительность. Вы тонко чувствуете людей и простор. День для заботы, любви и внутреннего мира.

Лев — Солнце

Свет, удовлетворенность и внутренняя ясность. Один из самых лучших дней для вас в году. Вы завершаете год в состоянии силы и тепла.

Дева — Отшельник

Тихая мудрость и осмысление. Вам важно побыть наедине с мыслями, подвести итоги без лишнего шума.

Весы — Справедливость

Баланс и честность. Вы четко видите, что было справедливым, а что нет. День принятия ответственности без самообвинений.

Скорпион — Смерть

Символическое завершение. Старый этап окончательно отходит. Это не потеря, а очищение перед новой жизнью.

Стрелец — Звезда

Надежда и вера. Вы завершаете год с внутренним светом и чувством смысла. Хороший момент для тихих пожеланий.

Козерог — Император

Структура и контроль. Вы закрываете год с четким пониманием границ, планов и ответственности. Прочный фундамент для будущего.

Водолей — Колесо Фортуны.

Переход и смена цикла. День символизирует движение времени и новые возможности. Примите изменение как часть пути.

Рыбы — Туз Кубков

Эмоциональное обновление. Вы входите в новый год с открытым сердцем, готовностью любить и принимать.

31 декабря — день не действуй, а сословия. Карты Таро советуют завершить год в благодарности, без спешки и внутренних долгов. То, с чем вы покидаете 2025-й, определит первое ощущение 2026-го. Позвольте себе покой, принятие и надежду.

