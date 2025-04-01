Таропрогноз на 31 марта-6 апреля 2025 года: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют смело двигаться к цели. / © ТСН.ua

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Карты Таро долго верны помощникам людей в поисках истины и вероятного будущего. Также они позволяют заглянуть в недалекое прошлое и понять, почему мы поступили так, а не иначе. Благодаря этому инструменту для гадания вы можете узнать больше о своей душе и запланировать дальнейшее развитие.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 31 марта-6 апреля 2025 года "Император"

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Эта карта свидетельствует о власти, авторитете, лидерстве и силе разума. Не исключено, что на этой неделе на вас будет влиять родительская фигура. Возможно, вам следует внимательнее присмотреться к отношениям ваших родителей, а возможно проработать комплексы и страхи, связанные с отцовством, чтобы двигаться дальше.

Сейчас вы можете быть немного глухим к чужим чувствам. Вас может увлечь самообман и догматизм. Потому хаос вокруг вас следует гармонизировать. Контролируйте ситуацию в отношениях, а не пускайте ее на самотек. Стремитесь к стабильности и безопасности.

Но в то же время не стоит становиться слишком упрямым, ведь вы хотите, чтобы все было согласно вашим правилам. Помните о том, что благодаря решительности вы сможете достичь целей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 31 марта-6 апреля 2025 года "Король пентаклов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен, как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 31 марта-6 апреля 2025 года "Двойка жезлов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Двойка жезлов" представляет масть жезлов, символизирующих страсть, действенность и желание развития.

Эта карта говорит о достижениях, смелости, желаниях и развитии личной силы. В сфере финансов вы можете чувствовать себя всесильным, но еще нужно убедить в этом других людей. Поэтому смело отстаивайте свое мнение и демонстрируйте деловые качества. Чтобы добиться финансового успеха, проявите настойчивость и гибкость.

Также следует расширять собственные горизонты и подхватывать новые идеи, которые витают в воздухе. Берите "быка за рога" и двигайтесь дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.