Таропрогноз на 31 октября — 6 ноября 2022: что карты нам предвещают

На протяжении нескольких веков с помощью карт Таро узнавали вероятное будущее и расшифровывали истинную суть произошедших событий. В XX веке этот инструмент для гадания стал самым популярным средством для гадания, уступая разве что рунам.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 31 октября – 6 ноября 2022 года – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Солнце"

Эта карта, принадлежащая старшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о радостях жизни. Поэтому в сердечных делах покажите, что у вас большое сердце. Будьте проще, дойдите от души и балуйте людей, которых вы любите. Радуйтесь солнечному времени. В такие моменты вы даже можете почувствовать себя по-детски и наслаждаться жизнью.

Перед вами – чистая страница. Поверьте в то, что определенные проблемы в отношениях, если они есть, решятся быстро, если вы, конечно, готовы к этому. В течение этой недели поразмышляйте над тем, можете ли спонтанно радоваться жизни и выбирать солнечную, а не теневую сторону жизни.

Просто наслаждайтесь пребыванием с любимыми, играйте с детьми и радуйтесь. Любите жизнь, и будете принимать себя такой, какой вы есть.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компанией. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другого.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другую точку зрения. Также на жизненном пути вам придется сражаться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят осенью считают".

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж пентаклей"

Эта карта свидетельствует о рационалистическом подходе, целях, концентрированных усилиях, прогрессе, новых проектах, стимуле к изменениям, поиске новых шансов, осознании своих возможностей, желании к процветанию, новостях о деньгах, трудолюбивых людях.

Пора стать практическими, ставить перед собой реальную цель или начинать новый проект. Перед вами открывается ряд возможностей и ваша цель — не упустить их. Также речь идет о шансе сменить профессию.

Спросите себя, на что вы действительно способны? Можете ли вы двигаться дальше? Сделайте так, чтобы ваши обязанности доставляли вам удовольствие. Также тщательно планируйте свои действия.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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