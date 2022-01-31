Таропрогноз на 31 января-6 февраля 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро рассказывают больше о нашем внутреннем мире.
Карты Таро пришли к нам из глубины веков, однако их тайное знание актуально до сих пор. Известный психолог Карл Густав Юнг видел в их изображении архетипы, которые кроются в нашем подсознании, таким образом наша душа с помощью символов и знаков таинственным образом может общаться с нами, стоит лишь расшифровать загадочные послания. Именно поэтому, читая карты Таро, можно получить ответы на волнующие нас вопросы.
А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 31 января – 6 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Паж жезлов"
"Паж жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к картам двора или так называемым фигурным картам. В некоторых случаях в толковании карт она может означать первого конкретного человека, к которому у вас есть любовный интерес. Между тем, масть жезлов в картах Таро символизирует страсть, действенность и желание развития. Поэтому в течение этой недели попробуйте по-новому посмотреть на ваши отношения. Дайте им еще один шанс. Добавьте энтузиазм. Старайтесь идти в новом для вас с партнером или партнершей направлениях. Проверьте свои силы и сразитесь за ваше счастье.
Вдохновляйтесь открывающимися перед вами перспективами. Больше флиртуйте. Оживите вашу любовь. Не отворачиваться по пустякам. Станьте оптимистом и откройтесь этим чувством. Первым протяните руку и получите новый шанс. Добивайтесь успеха в общении.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Девятка кубков"
"Девятка кубков" — эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Девятка кубков" представляет маску кубков, что символизирует любовь и чувства, дружбу и отношения. Эта карта показывает, что ваши мечты могут стать реальностью. Эта карта рассказывает об эмоциональном удовольствии, чувственности и глубине чувств. Позвольте себе драйв в сексе и удовольствие простыми радостями жизни. Вас ожидает насыщенная неделя с веселой компанией единомышленников.
Однако следует помнить об ответственности за последствия своих мечтаний и желаний. Ведь бывает, что мы хотим одного, а в реальности наши желания реализуются совершенно по-другому.
Следует быть осторожными еще и потому, что чужое счастье вызывает зависть, потому не стоит помогать своим слабостям.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Шестерка пентаклей"
"Шестерка пентаклей" тоже принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Шестерка пентаклей" представляет масть пентаклей или дисков, которая символизирует средства и финансы и умение обращаться с ними.
Эта карта говорит о том, что нужно быть щедрыми с людьми и люди будут щедры к вам. В ваших финансовых устремлениях прибавьте решительности. Помните о том, чтобы что-то получить – надо чем-нибудь пожертвовать. Сейчас пришла пора преодолеть определенные иллюзии и комплексы. Работайте над пониманием справедливости в вашей жизни.
Также прислушивайтесь к вашим жизненным учителям. Больше участвуйте в каких-либо общих проектах.
Приходит время разобраться с долгами в новом году.
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