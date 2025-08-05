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Таропрогноз на 4–10 августа 2025 года: терпение для Львова, новые возможности для Водолеев
Эта неделя приглашает сохранять равновесие между внутренним миром и активными действиями — по делам, отношениям и самопознанию.
Тема недели по картам Таро — гармония в действиях: новые привычки, изменения в подходах, обновление отношений или образа жизни. Пора действовать иначе — и это принесет отличный результат.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Гороскоп Таро на 4–10 августа 2025 года
Овен
Десятка жезлов — перегрузка и усталость. Лучше сбавить темп и делегировать дела, чтобы сохранить внутреннюю энергию.
Телец
Король пентаклов — стабильность и ресурсы. Используйте это время, чтобы заложить фундамент для будущих проектов.
Близнецы
Умеренность — баланс между внутренним и внешним. Умеренность поможет обрести гармонию в решениях и действиях.
Рак
Три меча — откровенность может открыть сложные темы. Эмоциональная честность станет ключом к пониманию.
Лев
Семерка пентаклей — терпение и ожидание. Результаты вызревают, не торопитесь, дайте времени и отдыху.
Дева
Справедливость — важные решения требуют четкости и честности. Внимательно взвешивайте аргументы с обеих сторон.
Весы
Колесо удачи — неделя перемен и неожиданных поворотов. Будьте открыты к неожиданным возможностям.
Скорпион
Король жезлов — вы можете проявить лидерство и влияние. Смело ведите за собой других, если вы уверены в направлении.
Стрелец
Дьявол — столкновение с собственными привязанностями или страхами. Избегайте привычных ловушек и подключите самосознание.
Козерог
Двойка пентаклов — баланс между разными сферами. Производительно планируйте, но избегайте перегрузки.
Водолей
Двойка мечей — принятие непростых решений. Интуиция здесь важна, но не пренебрегайте чутьем.
Рыбы
Туз кубков (перевернутый) — возможно чувство эмоциональной пустоты или застоя. Используйте креативность, чтобы восстановить внутреннее тепло.
В течение 4–10 августа Таро подсказывает: совершайте сознательные шаги, сохраняя внутреннее равновесие. Изменения возможны, но требуется ясность намерений и открытость к новому.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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