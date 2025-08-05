Таропрогноз на 4–10 августа 2025 года: терпение для Львова, новые возможности для Водолеев

Карты Таро / © ТСН.ua

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Тема недели по картам Таро — гармония в действиях: новые привычки, изменения в подходах, обновление отношений или образа жизни. Пора действовать иначе — и это принесет отличный результат.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Гороскоп Таро на 4–10 августа 2025 года

Овен

Десятка жезлов — перегрузка и усталость. Лучше сбавить темп и делегировать дела, чтобы сохранить внутреннюю энергию.

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Телец

Король пентаклов — стабильность и ресурсы. Используйте это время, чтобы заложить фундамент для будущих проектов.

Близнецы

Умеренность — баланс между внутренним и внешним. Умеренность поможет обрести гармонию в решениях и действиях.

Рак

Три меча — откровенность может открыть сложные темы. Эмоциональная честность станет ключом к пониманию.

Лев

Семерка пентаклей — терпение и ожидание. Результаты вызревают, не торопитесь, дайте времени и отдыху.

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Дева

Справедливость — важные решения требуют четкости и честности. Внимательно взвешивайте аргументы с обеих сторон.

Весы

Колесо удачи — неделя перемен и неожиданных поворотов. Будьте открыты к неожиданным возможностям.

Скорпион

Король жезлов — вы можете проявить лидерство и влияние. Смело ведите за собой других, если вы уверены в направлении.

Стрелец

Дьявол — столкновение с собственными привязанностями или страхами. Избегайте привычных ловушек и подключите самосознание.

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Козерог

Двойка пентаклов — баланс между разными сферами. Производительно планируйте, но избегайте перегрузки.

Водолей

Двойка мечей — принятие непростых решений. Интуиция здесь важна, но не пренебрегайте чутьем.

Рыбы

Туз кубков (перевернутый) — возможно чувство эмоциональной пустоты или застоя. Используйте креативность, чтобы восстановить внутреннее тепло.

В течение 4–10 августа Таро подсказывает: совершайте сознательные шаги, сохраняя внутреннее равновесие. Изменения возможны, но требуется ясность намерений и открытость к новому.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

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