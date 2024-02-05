Таропрогноз на 5-11 февраля 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро долго верны помощникам людей в поисках истины и вероятного будущего. Также они позволяют заглянуть в недалекое прошлое и понять, почему мы поступили так, а не иначе. Благодаря этому инструменту для гадания вы можете узнать больше о своей душе и запланировать дальнейшее развитие.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новости, энтузиазм и шансы. Она рассказывает о желании пойти в новом направлении, определенных предложениях, очаровательных поклонников, честных людей, а иногда — инфантильное отношение к делам и проверку своих сил.

Сейчас пора начать что-то новое, исследовать все открывающиеся перед вами возможности получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а может быть, речь идет о легком флирте, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения с другой точки зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение будет только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.

Впереди – период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Королева жезлов"

Эта карта, которая относится к так называемым картам двора или придворным картам, рассказывает о магнетизме, лидерстве, оптимизме и самоуверенности. Она свидетельствует об увлечении собственным делом, дружелюбии и открытости, харизме и творчестве, возможности бесстрашно принимать вызовы, оживлении атмосферы, вечном оптимизме и гордости.

"Королева жезлов" точно знает, чего хочет и что собирается делать. Возможно, в вашей жизни и движении по карьерной лестнице появятся яркие и харизматические женщины.

Направьте все силы на достижение делового и финансового успеха. Выберите новое направление в жизни с помощью интуиции. Если вы с головой пойдете в решение какой-либо проблемы и с оптимизмом будете встречать какие-либо изменения или возможности для развития, то у вас должен быть запас уверенности в себе.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Отшельник"

Эта карта рассказывает о проницательности, здравомыслии. Она намекает на поиск внутренней мудрости, желание добраться правды любой ценой, желание к одиночеству, потребность в самоанализе, поиск направления и руководства в жизни и т.д.

Сейчас вам нужно искать ответы внутри себя, сделать определенное подведение итогов, взять перерыв в погоне, которая называется жизнью, отказаться от чужих мыслей, чтобы руководствоваться собственными. Эта карта свидетельствует и о том, что все следует тщательно взвесить, чтобы сделать правильный выбор.

Теперь вам необходимо исцеление души, чтобы завоевывать новые высоты. Доверяйте себе, чтобы выйти из тьмы. Прислушайтесь к совету доброго друга, члена семьи или мудрого наставника.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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