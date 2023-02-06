Таропрогноз на 6-12 февраля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро – это одна из огромного количества "лестниц", ведущая в глубины души. Также Таро пробуждает интуицию – это мост между холодной рациональностью интеллекта и мирами мистических фантазий.

Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новости, энтузиазм и шансы. Она рассказывает о желании пойти в новом направлении, определенных предложениях, очаровательных поклонников, честных людей, а иногда — инфантильное отношение к делам и проверку своих сил.

Сейчас пора начать что-то новое, исследовать все открывающиеся перед вами возможности получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а может быть, речь идет о легком флирте, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения с другой точки зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение будет только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.

Впереди – период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Паж мечей"

Эта карта говорит о важности ожидания, готовности к действиям, логике и остром разуме. Она подсказывает о важности мудрости, которая основана на опыте, четком планировании, поиске фактов, новых идей, честного взгляда на жизнь и молодости души.

Если появляется эта карта, следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть самыми разными, поэтому стоит ожидать любого решения ситуации. Вы можете логически выражать свои идеи и найти лучший выход из сложившейся ситуации.

Эта карта говорит, что стоит почаще демонстрировать силу своего ума. Также нужно здраво оценивать свои желания и смотреть на факты. Сейчас речь идет об испытаниях вашего интеллекта, предлагая решить трудные задачи. Надо открыть глаза, увидеть истину, противодействовать страху. Поэтому учитесь и здраво мыслите. Уверенно смотрите в будущее.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка кубков"

Эта карта сообщает о дружбе, празднике, командном духе и плодородии. Также она свидетельствует о достатке и исцелении, приятном обществе, новых друзьях, общем празднике, команде единомышленников, подарках от людей или судьбе, удачном завершении определенного дела.

Тройка кубков предполагает умение делиться радостью и оптимизмом с другими людьми, начало взаимодействий с какой-то группой людей, разделяющих ваши взгляды и идеи. Неважно, заведете ли вы себе новых друзей или станете полноценным членом команды, — эта карта предполагает совместное переживание человеческих чувств, таких как сочувствие и симпатия.

Вы сможете получить счастье и безопасность только общаясь с другими людьми. Пора строить новые планы. Наслаждайтесь жизнью с новыми друзьями. Не стоит отделять праздник от ежедневных дел, ведь это очень помогает творчеству, генерированию новых идей, если вы предпочитаете творить во взаимодействии с группой единомышленников.