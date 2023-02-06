Таропрогноз на 6-12 февраля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют лучше узнать себя.
Карты Таро – это одна из огромного количества "лестниц", ведущая в глубины души. Также Таро пробуждает интуицию – это мост между холодной рациональностью интеллекта и мирами мистических фантазий.
Для того чтобы узнать больше о собственном будущем, читайте таропрогноз от эзотерика Елены Кузьмич.
Прогноз Таро на любовь и отношения
Карта недели "Паж жезлов"
Эта карта свидетельствует о новом взгляде на жизнь, новости, энтузиазм и шансы. Она рассказывает о желании пойти в новом направлении, определенных предложениях, очаровательных поклонников, честных людей, а иногда — инфантильное отношение к делам и проверку своих сил.
Сейчас пора начать что-то новое, исследовать все открывающиеся перед вами возможности получить вдохновение от перспектив. Возможно, эти новые возможности появятся в любви, а может быть, речь идет о легком флирте, который ни к чему не обязывает. Посмотрите на нынешние отношения с другой точки зрения, чтобы оживить любовь и заново оживить чувства. Также вероятно, что вас оторвет от текущих дел незнакомый человек или жаждущее желание получить желаемое. А вот инфантильное отношение будет только мешать нормальным взаимоотношениям и серьезным планам.
Впереди – период большого оптимизма и страстного увлечения жизнью.
Прогноз Таро на работу и карьеру
Карта недели "Паж мечей"
Эта карта говорит о важности ожидания, готовности к действиям, логике и остром разуме. Она подсказывает о важности мудрости, которая основана на опыте, четком планировании, поиске фактов, новых идей, честного взгляда на жизнь и молодости души.
Если появляется эта карта, следует быть готовыми к испытаниям судьбы. Они могут быть самыми разными, поэтому стоит ожидать любого решения ситуации. Вы можете логически выражать свои идеи и найти лучший выход из сложившейся ситуации.
Эта карта говорит, что стоит почаще демонстрировать силу своего ума. Также нужно здраво оценивать свои желания и смотреть на факты. Сейчас речь идет об испытаниях вашего интеллекта, предлагая решить трудные задачи. Надо открыть глаза, увидеть истину, противодействовать страху. Поэтому учитесь и здраво мыслите. Уверенно смотрите в будущее.
Прогноз Таро на финансы
Карта недели "Тройка кубков"
Эта карта сообщает о дружбе, празднике, командном духе и плодородии. Также она свидетельствует о достатке и исцелении, приятном обществе, новых друзьях, общем празднике, команде единомышленников, подарках от людей или судьбе, удачном завершении определенного дела.
Тройка кубков предполагает умение делиться радостью и оптимизмом с другими людьми, начало взаимодействий с какой-то группой людей, разделяющих ваши взгляды и идеи. Неважно, заведете ли вы себе новых друзей или станете полноценным членом команды, — эта карта предполагает совместное переживание человеческих чувств, таких как сочувствие и симпатия.
Вы сможете получить счастье и безопасность только общаясь с другими людьми. Пора строить новые планы. Наслаждайтесь жизнью с новыми друзьями. Не стоит отделять праздник от ежедневных дел, ведь это очень помогает творчеству, генерированию новых идей, если вы предпочитаете творить во взаимодействии с группой единомышленников.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.
Читайте также: