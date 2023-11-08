Таропрогноз на 6-12 ноября 2023 года: что карты нам предвещают

Карты Таро – это инструмент для гадания, который появился в Средневековье и по сей день используется как средство предсказания будущего. Карты Таро являются системой символических изображений, которую определенным образом трактует тот, кто на них гадает. Оккультисты считают карты Таро ключом к ответам на все вопросы.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Четверка мечей"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о важности передышки, временном убежище, ожидании, перемирии, внутренних страхах, привидениях прошлых чувств.

Она рассказывает, что нужно найти моменты для уединения и покоя, найти свое место в этом мире, покой, взгляд на ситуацию с другой стороны, восстановление сил, критическую оценку своих целей, отказ от борьбы.

Эта карта подсказывает, что сейчас немало что не позволяет вам двигаться дальше. Вы чувствуете себя в тупике со своими страхами и неуверенностью, вызванной неудачами, болью, разочарованием. Нужно трезво обдумать свои страхи, и они исчезнут.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Королева жезлов"

Эта карта, которая относится к так называемым картам двора или придворным картам, рассказывает о магнетизме, лидерстве, оптимизме и самоуверенности. Она свидетельствует об увлечении собственным делом, дружелюбии и открытости, харизме и творчестве, возможности бесстрашно принимать вызовы, оживлении атмосферы, вечном оптимизме и гордости.

"Королева жезлов" точно знает, чего хочет и что собирается делать. Возможно, в вашей жизни и движении по карьерной лестнице появятся яркие и харизматические женщины.

Направьте все силы на достижение делового и финансового успеха. Выберите новое направление в жизни с помощью интуиции. Если вы с головой пойдете в решение какой-либо проблемы и с оптимизмом будете встречать какие-либо изменения или возможности для развития, то у вас должен быть запас уверенности в себе.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Колесница"

Эта карта Таро рассказывает о силе воли, упрямстве, смелости. Сейчас нужно сделать рывок вперед, контролировать свои мысли и чувства, выбрать правильный путь, добиваться успеха, бросаться в рискованные авантюры, но не забывать и о духовных поисках.

"Колесница" подсказывает, что ключом к успеху может стать только сильная самомотивация или упрямство. Наберитесь терпения, вы преодолеете все преграды на своем пути, не позволяйте успеху вырываться из ваших рук. В достижении вашей цели вам поможет самоконтроль. Вы должны взять жизнь в свои руки и ликвидировать своих противников в своем лагере.

Также читайте Россия готовит большой теракт — прогноз таролога

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.