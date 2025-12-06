Таропрогноз на 6 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Реклама

Это день, когда личная ответственность и честность с собой становится главными ориентирами. Таро подсказывает: пора определить, что для вас действительно имеет вес, отказаться от хаоса и совершить шаг к порядку. Энергетика дня конструктивна, но требует собранности, дисциплины и фокусировки.

Прогноз для каждого знака зодиака

Овен — Семка Мечей

Избегайте спешных решений. День учит действовать стратегически и осторожно.

Реклама

Телец — Рыцарь Пентаклей

Последовательность и устойчивое движение вперед. Ваш труд сегодня особенно результативен.

Близнецы — Пятерка Кубков

Возможно разочарование, но вы видите только часть картины. Не упускайте перспективы.

Рак — Императрица

День творчества и изобилия. Возможны приятные новости, связанные с семьей или ресурсами.

Лев — Четверка Жезлов

Атмосфера поддержания и радости. Возможен маленький домашний или профессиональный успех.

Реклама

Дева — Туз Пентаклей

Новый шанс в материальных или профессиональных вопросах. Воспользуйтесь возможностью.

Весы — Десятка Кубков

Гармония в отношениях и эмоциональная стабильность. Идеальный день для семьи и общения.

Скорпион — Сила

Вы сегодня владеете внутренним ресурсом для преодоления любых затруднений.

Стрелец — Восьмерка Жезлов

События ускоряются. Может прийти неожиданное известие или предложение.

Реклама

Козерог — Паж Пентаклей

Новое начало в обучении или работе. День благоприятен для планирования будущих шагов.

Водолей — Семерка Пентаклей

Период ожидания. Результаты созревают, не подгоняйте события.

Рыбы — Умеренность

Поиск баланса. День нуждается в покое, мягких решениях и внутреннем выравнивании.

6 декабря позволяет знакам откорректировать направление, укрепить границы и выстроить стабильность. Это день, способствующий восстановлению порядка – в мыслях, чувствах и действиях.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.