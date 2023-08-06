Таропрогноз на 7-13 августа 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро – это отличный советчик, который может помочь вам стать лучшей версией себя. Также вы можете обратиться к ним за помощью в любое время суток. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Тройка жезлов"

Эта карта Таро свидетельствует о прозорливости, экспансии, исследованиях, созерцаниях. Она рассказывает о достижении вершины, уверенности в завтрашнем дне, поиске новых возможностей, желании следовать новым ориентирам, знаниям, когда нужно действовать, предвидению будущих событий, началу нового путешествия, осознанию своих намерений, пониманию смысла своих действий.

Это очень творческая карта, призывающая исследовать собственные возможности. Сейчас вы преодолели определенный этап в своей жизни, поэтому следует оглянуться вокруг, что двигаться дальше, прежде чем выбрать новый путь.

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Сейчас пора подумать, что вам нужно, а от чего следует избавиться. Следует применить свои знания об этом мире и показать другим, что вы знаете, куда двигаться дальше. Вы должны смело двигаться вперед.

Эта карта сообщает о коммуникациях, щедрости, счастье, игре, творчестве и росте. Она свидетельствует о новой дружбе, избавлении от иллюзий и полной ясности, вере в себя, больших успехах и достижениях, материальном счастье.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка мечей"

Эта карта говорит о важности отдыха, временном убежище, определенных ожиданиях, внутренних страхах, привидениях прошлых чувств, вынужденном уединении и спокойствии, получении своего места в мире, взгляде на ситуацию со стороны, восстановлении сил, критической оценке своих целей, отказе от борьбы за нужды.

Прошлое мешает вам двигаться дальше. Вы зашли в тупик и парализованы своими страхами и неуверенностью, которую навязали вам прошлые неудачи, боли, разочарования и предательства. Необходимо трезво обдумать свои страхи – и они исчезнут.

Противостояние с другими людьми сейчас неуместно. Лучше отступить, подумать и увидеть подлинную суть ситуации. Передохните, чтобы подготовиться к предстоящим событиям и переживаниям.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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