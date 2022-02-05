Таропрогноз на 7-13 февраля 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро приближают нас к разгадке тайн вселенной.

Карты Таро пришли к нам из глубин Средневековья, но уже завоевали сердца миллионов поклонников этой мистической системы для прогнозирования будущего. На картах Таро можно гадать, их можно использовать для аффирмаций, в виде метафорических карт, а эзотерики используют для разнообразных ритуалов.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 7-13 февраля 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесница"

"Колесница" принадлежит к старшим арканам, то есть большим тайнам карт Таро. Она свидетельствует о силе воли, честности, смелости и определенном упрямстве в действиях. Также она рассказывает о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, достижениях успеха, духовных поисках и т.д. В то же время она может указывать на погоню "за двумя зайцами", сексуальную силу и рискованную авантюру в отношениях, где вы хотите победить любой ценой.

Эта карта Таро подсказывает, что ключом к успеху может стать очень сильная самомотивация или ваше личное упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих черт характера и очень вас привлекает.

Эта карта также говорит, что следует переоценить ваши отношения с другими людьми. Возможно, борьба за сердце будет очень конкурентной. Тогда следует взять жизнь в свои руки и избавиться от соперников. Правда, контролировать всех и все тоже не стоит.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Восьмерка жезлов"

"Восьмерка жезлов" в свою очередь принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро. Она представляет масть жезлов, что связано со стихией огня и символизирует активность, безудержность и движение вперед.

Эта карта Таро рассказывает об ограничениях, самоуничтожении, изоляции и чувствительности. Одним словом, вы, видимо, устали от своей нынешней работы или профессии, потому что эта карта говорит и о "жизни за стеклом", отсутствии свободы выбора, чувстве ловушки и ожидании спасения, слабости и скованности определенными иллюзиями.

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Карта подсказывает, что вы можете освободиться от своих "пут" и найти новую и интересную работу, которая будет вам по вкусу, однако вы остаетесь связанными. Вы прямо сейчас не хотите сделать первый шаг для своего блага.

Конечно, трудно выпутаться из ограничений лености и апатии и прорваться сквозь определенные окружающие иллюзии, но если не сделать хоть что-то, то ситуация не изменится. Не ждите спасителя: никто вас не спасет, кроме вас самих.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Восьмерка пентаклей"

"Восьмерка пентаклей", как и предыдущая карта, принадлежит к младшим арканам, то есть младшим тайнам карт Таро. Она представляет собой масть пентаклей, которая символизирует средства и деньги, работу и трудолюбие.

Чтобы получить больше, вам понадобится профессионализм, дисциплина и новые знания. Также вам помогут внимательность к деталям, расширение кругозора и т.д. Помните о том, что мы каждый день работаем, выполняем скучную работу, которая важна нам всем. Займитесь исполнением своих обязанностей. Чем больше сил вы будете вкладывать в эту работу, тем весомее будет результат.

Также стоит овладеть какими-то новыми умениями. Однако в этом круговороте не стоит забывать о личной жизни и духовном развитии. Для полного самоосознания необходимы отдых и перемены.

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